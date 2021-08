Il Gran Premio d’Olanda si terrà

pandemia Il Covid-19 ha sconvolto i piani degli organizzatori di Zandvoort per il 2020, la data in cui è stata apprezzata la celebrazione del Gran Premio d’Olanda. Infine, l’evento è stato rinviato per la stagione 2021.

Saranno consentiti due terzi della capacità

I Paesi Bassi ospiteranno finalmente il moderno Gran Premio di Formula 1. Si terrà dal 3 al 5 settembreHa costituito così la seconda tripla gara europea di questa stagione con Belgio e Italia.

Buone notizie per i promotori del classico ed emergente circuito olandese che, però, Non potrà riempire gli spalti nel re-contest nella massima categoria: “Per me il bicchiere è pieno per due terzi. FacciamoloIl direttore sportivo dell’evento, Jan Lammers, ha confermato:Le tre società dietro al Gran Premio d’Olanda hanno deciso di investire nel futuro della Formula 1 nel nostro Paese‘, lei ha aggiunto.

Le principali fonti di finanziamento per Lammers Suggest, a parte lo stesso circuito di Zandvoort, sono TIG Sport e SportVibes. Con quel supporto, e nonostante non sia stato in grado di festeggiare a pieno regime il suo ritorno in F1 a causa di problemi di salute, l’organizzazione della pista olandese è ottimista per il Gran Premio d’Olanda che si terrà tra poche settimane.

“L’ambizione di organizzare il festival di corse più grande del mondo rimane l’obiettivo principale per i prossimi anniHa detto Lammers, che ha anche annunciato che il 18 agosto il circuito fornirà maggiori informazioni sui biglietti del Gran Premio: I tifosi che quest’anno non potranno partecipare potranno richiedere un rimborso o utilizzare il biglietto per la prossima stagione nel 2022.

Mudial in gioco

Il Gran Premio d’Olanda torna in Formula 1 nel suo miglior contesto storico dal 1985. Lui è il pilota olandese, Max Verstappen, nel bel mezzo della battaglia del Campionato Mondiale Piloti contro il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton: “Quest’anno, anche se in breve, Ci sarà una battaglia per la Coppa del Mondo con un’atmosfera tutta arancione sugli spalti‘”, ripeté Lammers.

Il fantino locale, Max, sarà ancora una volta accolto con la marea arancione che lo accompagna in molti altri circuiti classici come Spa o Red Bull Ring. Anche se in questo caso sarà l’ospite diretto del gran premio per via della sua nazionalità. Pilota Red BullPertanto, sarà lodato a Zandvoort e dovrà ridurre di otto punti il ​​vantaggio di Hamilton. un Louis Questo, molto probabilmente, Sarà il principale nemico del pubblico olandese.

