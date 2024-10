Il grande potenziale di crescita di Rublev nella corsa a Torino da Shanghai | Giro dell’ATP

PIF ATP Gara Live a Torino

Il grande potenziale di crescita di Rublev nella corsa a Torino da Shanghai

La sconfitta di Ruud al China Masters 1000 gli ha avvantaggiato

04 ottobre 2024

Mike Lawrence/Tour ATP Andrey Rublev è settimo nel testa a testa PIF ATP contro Torino.

A cura del comitato editoriale dell’ATP

Andrey Rublev riuscirà a qualificarsi per le Nitto ATP Finals per il quinto anno consecutivo?

Il 26enne è ben posizionato per farlo e, dopo aver eliminato Casper Ruud venerdì al Rolex Shanghai Masters, Rublev ha l’opportunità nelle prossime due settimane di migliorare la sua posizione attuale nella gara testa a testa PIF ATP. al Torino, al quale sta attualmente partecipando. Sono le sette. Ruud precede Rublev di soli 225 punti.

Se Rublev raggiungesse i quarti di finale del Masters 1000 per la quarta volta in questa stagione, sarebbe a un passo dal sorpassare Ruud, sesto in classifica. Ma Rublev avrà bisogno di una semifinale a Shanghai per battere il norvegese.

PIF ATP Gara Live a Torino (Aggiornato il 4 ottobre)

*Siner, Alcaraz e Zverev sono già stati classificati

Daniil Medvedev punta a diventare il prossimo giocatore a qualificarsi per le ATP Finals. Il 28enne è quarto nel testa a testa PIF ATP contro Torino, mentre i tre giocatori davanti a lui si sono già qualificati: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Il finalista degli US Open Taylor Fritz è in una buona posizione per guadagnarsi il suo posto alle Nitto ATP Finals per la prima volta. L’americano, sesto in gara, ha gareggiato nell’evento nel 2022 dopo essersi iscritto come sostituto.

Alex de Minaur non gareggerà a Shanghai, fornendo così a Novak Djokovic la possibilità di passare all’ottavo posto se il serbo vincesse la sua partita di apertura all’evento ATP Masters 1000.

Grigor Dimitrov ha avuto un anno eccezionale che lo ha visto finire 10° in gara. Il bulgaro ha vinto le Nitto ATP Finals 2017 con un record di 5-0, ma da allora non è più tornato all’evento a otto giocatori. Entrando nel 2024, Dimitrov ha vinto il suo primo titolo (Brisbane) dopo quella sconvolgente vittoria alle Nitto ATP Finals. Ha raggiunto anche la finale a Miami.

L’americano Tommy Paul ha la possibilità di qualificarsi per il Torino per la prima volta. Paul, 11° in classifica, ha vinto due titoli in questa stagione (Dallas, Queens Club).

Con solo due tornei ATP Masters 1000 rimasti quest’anno, Stefanos Tsitsipas cercherà di guadagnare a partire da Shanghai, dove venerdì ha battuto l’ex quarta testa di serie Kei Nishikori. Il greco, dodicesimo in classifica, cerca la qualificazione al Torino per il sesto anno consecutivo.