Il gruppo cubano Caramba presenta il nuovo album “Atrivido”

La band alternativa cubana Karamba ha mostrato il lato salsa del loro nuovo album osare, sul mercato il Lunedi redatto dall’etichetta discografica e rilascia la società Egrem.

Si propone la produzione, il sesto studio del gruppo guidato dal cantante e compositore Jorge Luis Rubina Una selezione di 12 brani di successo di epoche diverse, coperti dal genere della musica salsa e che mostrano la diversità dei suoi membri e la qualità dei formati.

classici come E la vita va avanti, di Julio Iglesias, e mi sposerò per te, dell’italiano Eros Ramazotti, Entre Otros.

Ho anche posseduto i successi del gruppo che festeggia i suoi 20 anni il prossimo gennaio, per esempio Dagli che ha già cavalcato, che è un argomento molto popolare sin dai suoi inizi, o Karambera.

osare Include due clip aggiuntive in collaborazione con il cantante cubano Waldo Mendoza.

Rubina ha sottolineato che registrare l’album è stata una sfida per lui come cantante e produttore generale a causa del rispetto che aveva per la salsa come genere di musica dance, che è molto difficile da tutti i punti di vista.

L’album è ora disponibile sulle piattaforme digitali e la sua cerimonia di presentazione sarà organizzata da Egrem il 17 dicembre presso il Centro Culturale Plaza de 31 y 2, a L’Avana22:00 ora locale.

Anche i follower del gruppo potranno divertirsi osare Ad una festa privata il giorno successivo, alla stessa ora, nella Casa de la Música de Artemisa, a ovest di questa capitale.

Video, concerto Karamba

(con informazioni da PL)