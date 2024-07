Il Gruppo Elecnor aumenta l’utile a 848,4 milioni a giugno grazie alla vendita di Enerfín e al calo delle vendite dell’1,9%

Il Gruppo Elecnor ha conseguito nel primo semestre di quest’anno un utile netto attribuibile di 848,4 milioni di euro, rispetto ai 47,4 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, grazie alla vendita della sua controllata nel settore delle energie rinnovabili Enerfín al gruppo norvegese Statkraft. . Lunedì dalla società alla National Securities Market Commission (CNMV). Nello specifico, la società ha realizzato una plusvalenza di 805 milioni di euro dalla cessione di Enervin, che l’ha portata a moltiplicare per circa 18 i propri utili semestrali rispetto a quelli registrati tra gennaio e giugno 2023. La società ha inoltre evidenziato che la plusvalenza di 805 milioni di euro” hanno evidenziato la capacità del gruppo di Generare valore nello sviluppo del proprio business. Le vendite del Gruppo Elecnor hanno raggiunto nei primi sei mesi di quest’anno i 1.713 milioni di euro, inferiori dell’1,9% rispetto ai 1.747 milioni di euro ottenuti l’anno precedente. Delle vendite totali, 750,9 milioni provengono dal livello nazionale e 962,9 milioni dal livello internazionale. Il gruppo, dal canto suo, ha spiegato che il risultato operativo totale (Ebitda) ammonta a 78,3 milioni di euro, ovvero il 5,5% in più rispetto a quello realizzato nella stessa metà dell’anno scorso “dopo che quest’ultimo è stato adeguato per facilitare il confronto”. Il gruppo ha confermato di avere una situazione di liquidità “molto favorevole”, con oltre 1.024 milioni di euro al 30 giugno. In questo contesto, Elecnor ha spiegato che questa posizione “importante” di asset finanziari e monetari consentirà di premiare gli azionisti e di investire in nuove opportunità di business. Tutto ciò, fermo restando l’ulteriore rafforzamento delle attuali linee di attività del Gruppo, come annunciato nelle assemblee straordinarie e ordinarie degli azionisti rispettivamente dello scorso gennaio e maggio. Risultato “storico” nel 2024 Le attività svolte dal Gruppo Elecnor nel 2024 saranno favorite da tre principali trend che guidano lo sviluppo economico globale: sostenibilità ambientale e sociale, transizione energetica ed elettrificazione dell’economia, urbanizzazione e digitalizzazione globale. Comunità. Il forte portafoglio di contratti e l’attuale situazione di mercato, in cui la domanda di organizzazioni con le capacità e l’unicità di Elecnor è in aumento, consentiranno al Gruppo di rafforzare ulteriormente la propria posizione di leadership e redditività nei prossimi anni. Ciò, combinato con il processo Enerfín, consentirà al gruppo Elecnor di ottenere un risultato “storico” alla fine del 2024, ha annunciato lunedì la società.