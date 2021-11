Il Gruppo Imprenditoriale Argentino è riconosciuto in Italia

Le startup argentine si riconoscono in Italia

Team di Startup argentine approvato in Italia. Si tratta di Stam (Biotecnologie), MoA (Logistica) ed Enteloi (Intelligenza Artificiale) che partecipano al concorso G20 Innovation League ideato dal Presidente italiano del G20 alla riunione dei Ministri del Commercio Internazionale a Sorrento.

Presso la sede dell’Ambasciata argentina in Italia, i rappresentanti delle start up hanno tenuto “una serie di incontri con attori del settore pubblico legati a venture capital e investitori italiani”.

Il progetto viene attuato nell’ambito delle politiche di investimento e promozione delle imprese intraprese dal Ministero degli Affari Esteri argentino. A Roma, la sede diplomatica, guidata dall’ambasciatore Roberto Carles, ha tenuto un calendario di incontri con gli investitori italiani che “hanno mostrato un forte interesse per l’economia della conoscenza dell’Argentina”.

In particolare, “la Divisione Promozione delle Imprese, dell’Economia e degli Investimenti, presieduta da dipendenti pubblici Alejandro Lupino e Leandro Salinardi, Interviste progettate con Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital, fondo di venture capital che investe in start up e aiuta le nuove imprese a crescere e maturare con finanziamenti positivi e accessibili con determinati requisiti.

In questo caso «il modello di business è stato presentato dalla parte argentina ed è stata realizzata una fusione con la banca d’affari italiana, che punta a contribuire fino a 10 milioni di euro alle start up attraverso un modello di partnership tra aziende italiane e altri Paesi».

Responsabile della valutazione dei meriti delle start up argentine è l’Agenzia nazionale per lo sviluppo del ministero dell’Economia italiano (Invitalia), che “favorisce la crescita economica e si concentra su aree strategiche per la crescita e l’occupazione”.

Invitalia gestisce incentivi nazionali a sostegno di nuove iniziative e start up innovative. A tal proposito è stato previsto il finanziamento “Smart and Start” che prevede finanziamenti fino a 1,5 milioni di euro a tasso 0% a queste tipologie di imprese. All’interno di questo quadro, ogni startup argentina è stata in grado di creare una presentazione che spiegasse i propri piani.

Gli incontri sono proseguiti con la partecipazione di Ventive SRL, società di investimento e consulenza per start-up innovative, che si è concentrata su progetti argentini ed ha espresso interesse per la possibilità di finanziare l’espansione di queste aziende in Italia. Successivamente, i rappresentanti delle startup si sono incontrati con Takeda Italia SPA, Intexo Societa Benefit SRL e Cryolab SRL Lab.

Infine, ogni azienda della delegazione argentina è valutata da LVenture Group, che investe in startup digitali e guida il processo di sviluppo attraverso il suo acceleratore LUISS ENLABS, che possiede la prestigiosa Libera University International Techli Study Social Guido; L’operazione si è conclusa con un incontro con i funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico italiano.

L’Ambasciata dell’Argentina, che è la prima iniziativa di un programma di scambio e promozione degli investimenti, è stata lanciata per incoraggiare i settori dell’economia della conoscenza a integrarsi con le loro previsioni internazionali.

