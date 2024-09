Il Gruppo Kern Pharma in difficoltà in Italia

Lui Gruppo Kern Pharma Successivamente è iniziata la parte finale della stagione Giro di Spagna Con la polemica di tre semiclassiche in Italia. La squadra di Navarra ha guardato ai suoi favoriti sul sempre complicato circuito italiano dopo la divisione per mostrare le qualità combattive della squadra.

Lui Giro della Toscana – Monumento ad Alfredo Martini (Italia, UCI 1.1, 11/09) proponeva un percorso molto difficile, soprattutto a causa della doppia salita del monte Serra. Nonostante la buona posizione, la testa del gruppo è caduta poco prima della seconda traversata del porto, tagliando il gruppo e ostacolando le possibilità della squadra. Gruppo Kern Pharma. Eppure, combattendo da dietro, Michael Redecki Capace di avanzare e rimanere vicino alla top-20, Sambusin (ARK) è stato il vincitore

Il giorno successivo, il Gruppo Kern Pharma Ha continuato ad attaccare fin dall’inizio sui circuiti di Rebecero Gran Premio Città di Peccioli – Coppa Sabatini (Italia, UCI 1.Pro, 12/09). Carlos Garcia e Diego Uriarte hanno fatto irruzione nella fuga principale della giornata e sono avanzati negli ultimi 30 chilometri. C’era la scala Hymer EtxeperiaHa mostrato ottime gambe nel piccolo gruppo principale e ha concluso al 19° posto, con Hirschiku (UAD), il vincitore in solitaria.

Lui Trofeo Matteotti (Italia, UCI 1.1, 15/09) Settimana italiana chiusa Gruppo Kern Pharma con tappa a Pescara. Dopo i primi tentativi Diego Uriarteera Danny van der Duk Che è entrato nel break principale della giornata per cercare di sorprendere dalla distanza. Neutralizzato a quattro giri dalla fine, un gruppo di 13 ciclisti si è poi ritirato rischiando la vittoria, con la squadra di Navarra che non era in testa nonostante lo sforzo. Euriarde E Redeki.

Hymer Etxeperiastagiaire del Gruppo Kern PharmaHa mostrato ancora una volta la sua buona forma nella parte finale di queste gare. Dapprima ha provato a agganciarsi al gruppo di testa, già sul traguardo, con la vittoria di Auler (CJR), a ridosso della top-10 finale, primo in volata del gruppo degli inseguitori.

“È sempre molto difficile controllare queste gare di fine stagione in Italia. La squadra ha dato il massimo, cercando sempre le sue opzioni e non ha mai smesso di lottare. Inoltre, sottolineo la buona posizione che ha iniziato a mostrare e il brillante futuro che ci aspetta Hymer Etxeperia“, Si distingue Giovanni ArmentarisDirettore Sportivo Gruppo Kern Pharma Negli esperimenti italiani.

Inoltre, tre ciclisti Gruppo Kern Pharma Hanno litigato Campionato Europeo Con la squadra spagnola. Pau Miguel È stato l’unico spagnolo del girone a giocarsi la vittoria finale, chiudendo 18° con un ritmo vertiginoso. Kiko Galvan E Antonio Soto In diverse fasi del tour nel Limburgo si sono distinti per il lavoro svolto per il loro partner.

Kern Pharma Team Press