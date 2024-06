Il James Telescope consente ai ricercatori di sbirciare nel buco nero più lontano

Astrofisici Da diversi paesi del mondo, grazie Telescopio spaziale James Webb Una “sbirciatina” a uno dei buchi neri più grandi e distanti della Terra, situato a circa 13.000 milioni di anni luce di distanza, quando l’universo aveva “solo” circa 800 milioni di anni.



I risultati del lavoro di ricerca in cui molti astrofisici provenienti da Centro di Astrobiologia (CAB) – Si basa sul Consiglio supremo spagnolo per la ricerca scientifica (CSIC) e sull’Istituto nazionale di tecnologia aerospaziale (INTA) – e sarà pubblicato lunedì sulla rivista Nature Astronomy.

Ciò che è ancora più “sorprendente” per i ricercatori, ha detto il CAB in una nota pubblicata lunedì, è verificare che questo buco nero massiccio e distante venga “nutrito” allo stesso modo dei buchi neri più giovani e vicini del mondo. Universo.

Astrofisici I ricercatori cercano da anni di spiegare come i buchi neri, nelle epoche più antiche dell’universo, abbiano acquisito la loro insolita massa, e nuovi risultati ottenuti dalle osservazioni del James Webb Space Telescope escludono ora l’esistenza di meccanismi “esotici” per questo e sono stati proposti come possibile soluzione a queste domande.

Perché il primo miliardo di anni Storia universale La cosiddetta “alba cosmica” rappresenta una sfida alla scienza, per rivelare come i primi buchi neri siano diventati così massicci in modo così accelerato, come quelli conosciuti nei centri delle galassie hanno masse sorprendentemente grandi.

Stelle e galassie Da allora le galassie sono cambiate radicalmente e, negli ultimi 13,8 miliardi di anni di vita dell’universo, sono cresciute e hanno acquisito più massa, sia perché hanno consumato il gas che le circondava, sia, talvolta, perché si sono fuse tra loro.



Questo è il motivo per cui gli astronomi sono rimasti sorpresi quando, negli ultimi 20 anni, hanno osservato i quasar (galassie estremamente luminose lontane dalla Terra). Sistema solare) hanno rivelato alcuni buchi neri molto piccoli che sono arrivati ​​con esso.

