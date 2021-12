Il James Webb Space Telescope, il nuovo occhio dell’universo, è pronto per il lancio

Alle 13:20 (ora spagnola) è previsto il lancio del James Webb Space Telescope (JWST) da Kourou, nella Guyana francese. Il suo lancio era previsto per il 24 dicembre, ma a causa delle cattive condizioni meteorologiche è stato rinviato al giorno di Natale.

James Webb, creato dalla NASA in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (ESA) e il Canada (CSA), inizierà un viaggio verso la sua destinazione, chiamata Lagrange Point 2, situata a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra in direzione opposta al Sole. .

Anche trenta minuti di viaggio non si saprà con certezza se la connessione con Webb funziona o meno

Lo farà in un processo di distribuzione preciso e accurato, raggiungendo il suo obiettivo. Il telescopio decollerà piegato nella parte anteriore di un razzo Ariane 5. Entro 27 minuti di viaggio e 200 chilometri di altitudine, JWST inizierà un processo di oltre 300 movimenti per adottare il suo telaio funzionale. Secondo la NASA, questo processo durerà 14 giorni di “terrore”.

Il telescopio passerà da un’area piegata di 5 x 10 metri, alle dimensioni di un campo da tennis alla sua base con un’altezza di 8 metri.

Dopo il lancio, mezz’ora dopo l’inizio del volo, JWST dispiegherà la sua antenna di comunicazione. Fino ad allora, l’equipaggio di terra non sarà in grado di comunicare con il telescopio o confermare che la comunicazione funzioni.

Un’altra parte importante del processo di distribuzione è l’assemblaggio e il serraggio del suo scudo protettivo, che è composto da cinque strati di Kapton che isoleranno lo specchio e l’unità del dispositivo dal calore e dalla luce. Senza lo scudo, il telescopio non sarebbe in grado di funzionare ai -233 gradi Celsius che la sua attrezzatura richiede per funzionare.

Il motivo per cui operano a una temperatura così bassa è che sono progettati per catturare la radiazione infrarossa, permettendoti di osservare alcune delle stelle più antiche e lontane dell’universo.

Differisce dal telescopio spaziale Hubble, il suo predecessore, in quanto è stato progettato per osservare l’universo principalmente nella gamma della luce visibile, piuttosto che nell’infrarosso, rendendolo meno adatto allo studio delle radiazioni dell’universo primordiale.

Un’altra importante differenza rispetto a Hubble è che in caso di guasto, JWST non può essere riparato nello spazio. Quindi, qualsiasi fallimento nel dispiegamento post-lancio del telescopio potrebbe significare la fine di una missione che è costata fino ad oggi 10 miliardi di dollari.

Lo specchio principale JWST, una lastra composta da 18 esagoni di berillio e oro, intercetta la radiazione infrarossa da tutte le regioni dell’universo. La radiazione viene riflessa dallo specchio primario allo specchio secondario; E da lì al modulo Scientific Instruments, che elaborerà i dati.

Insieme, gli strumenti di Webb sono in grado di catturare la radiazione infrarossa che ha viaggiato per 13,5 miliardi di anni, dal momento in cui si sono formate le prime galassie. Questa sensibilità gli permette di tornare indietro tra 100 e 250 milioni di anni dopo la grande esplosione .

Utilizzando JWST, sarà possibile esplorare come si formano i sistemi planetari e gli ammassi stellari. Anche se la composizione dell’atmosfera e la superficie di alcuni esopianeti soddisfano condizioni favorevoli per ospitare la vita.