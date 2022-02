Il James Webb Telescope ha scattato le sue prime foto e devi vederle

successore Hubble lui ha missione per studiare l’universo primordiale, Determina quanto velocemente si sta espandendo e analizza le cose in tutto l’universo, Dalle galassie ai cosiddetti pianeti esterni.

Da quando ha iniziato a collezionare le sue prime foto il 2 febbraio, ha… James Webb È stato reindirizzato a 156 posizioni diverse intorno alla posizione prevista della stella ed è stato creato 1560 foto Utilizzando tutti i 10 rilevatori NIRCam, che equivale a 54 gigabyte di dati grezzi.

Ci sono volute 25 ore per completare questo processo, ma va notato che l’osservatorio è stato in grado di localizzarlo stella Mira a ogni parte dello specchio per le prime sei ore e 16 esposizioni. Queste immagini sono cucite insieme per produrre un grande mosaico che cattura la firma di ciascun segmento di specchio primario in un’unica cornice massiccia con più di 2 miliardi di pixel.

Questa immagine a mosaico è stata creata puntando il telescopio verso HD 84406, una stella luminosa dell’Orsa Maggiore. una pentola

Questa ricerca preliminare è stata trattata Un’area delle dimensioni di una luna pienaMarshall Perrin, co-scienziato presso telescopio web E un astronomo all’Istituto scienza del telescopio spaziale.

“Raccogliere correttamente molti dati il ​​primo giorno richiede, fin dall’inizio, che tutte le operazioni scientifiche e i sistemi di elaborazione dei dati di Webb qui sulla Terra funzionino perfettamente con l’osservatorio nello spazio. E abbiamo trovato luce da tutti i 18 settori molto vicini al centro all’inizio di questa ricerca! Un ottimo punto di partenza per l’allineamento speculare.”

Ogni singolo punto è visibile mosaico L’immagine è la stessa stella catturata da ciascuno dei 18 segmenti dello specchio primario di Webb, risultando in molti dettagli che ingegneri e ottici utilizzeranno per allineare correttamente il telescopio per le loro osservazioni. operazioni scientifiche.