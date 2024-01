Il lanciatore messicano Daniel Duarte si trasferisce ai Rangers

Il campione dei Texas Rangers ha inviato denaro ai Cincinnati Reds per i servizi del soccorritore messicano Daniel Duarte

Lui Lanciatore messicano destrorso Daniele Duarte Entra ancora a far parte dei campioni del mondo Ranger del Texas Lui lei Hanno guadagnato Questo martedì da Rossi di Cincinnati.

Secondo il sito ufficiale MLB.com, i Rangers hanno inviato denaro ai Reds per i servizi del 27enne destrorso.

Daniel Duarte è passato dai Cincinnati Reds al campione Texas Rangers. Kevin C. Cox/Getty Images

I Reds hanno deciso di inserire Duarte nella lista dei giocatori disponibili, per fare spazio nel loro roster al mitigatore Brent Sutter, che hanno ingaggiato sabato scorso dalla free agency della MLB.

Duarte, che ha fatto il suo debutto nei principali campionati nella stagione 2022, ha partecipato di più la scorsa stagione con il Cincinnati, con il quale ha giocato 31 partite, finendo con un punteggio di 3-0, finendo otto partite e facendo una parata.

In 31,2 inning, Duarte ha concesso 13 punti guadagnati, totalizzando una percentuale di efficacia dal monte di 3,69, aggiungendo 23 strikeout.

Sebbene la squadra guidata da Bruce Bochy abbia ottenuto i servizi del dominicano Jose Leclerc, il cubano Aroldis Chapman, acquistato a metà dello scorso anno, ha in free agency il venezuelano Martin Perez, che ha giocato come titolare e mitigatore. , firmò con i Pittsburgh Pirates, e il soccorritore Will Smith raggiunse un accordo con i Kansas City Royals.

Data questa situazione, e con l'arrivo di Duarte, i Rangers stanno cercando di rafforzare il corpo di soccorso che era uno dei loro punti deboli la scorsa stagione, con l'obiettivo di mantenere il titolo World Series vinto contro gli Arizona Diamondbacks.

Altrove, i New York Mets e l'interno Yolmer Sanchez hanno raggiunto un accordo nella lega minore.

Il 30enne venezuelano è un veterano di otto stagioni nei principali campionati, un livello in cui ha messo in mostra soprattutto le sue impressionanti qualità difensive, vincendo un Guanto d'Oro nella stagione 2019.

Il nato a Maracay avrà la possibilità di guadagnarsi un posto in squadra nell'allenamento pre-campionato.