Il lancio di due nuovi TROPICS CubeSat è stato posticipato a lunedì

La NASA e il Rocket Laboratory hanno programmato lunedì prossimo, al più presto, la nuova data di lancio dell’agenzia per il secondo TROPICS (Time-Specified Observations of Storm Intensity and Precipitation Structure with a Constellation of Small Satellites), in un razzo elettronico dal Launch Complex 1 a Mahia, in Nuova Zelanda.

Un altro missile Rocket Lab Electron è stato dispiegato con successo all’alba dell’ottavo giorno con due satelliti della missione TROPICS, Concentrazione di quattro satelliti identici progettati per monitorare i cicloni tropicali dall’orbita terrestre bassa, effettuando osservazioni più frequentemente rispetto ai satelliti di tracciamento meteorologico esistenti.

Questa costellazione mira a migliorare la previsione di tempeste tropicali distruttive per salvare vite umane. TROPICS studierà i cicloni tropicali come parte delle missioni Earth Venture Class della NASA, che selezionano specifiche missioni scientifiche per colmare le lacune nella comprensione pubblica dell’intero sistema terrestre.

Il secondo lancio di Rocket Lab con due CubeSat aggiuntivi era previsto per martedì, data che in linea di principio è stata spostata al prossimo lunedì. Il lancio metterà una coppia di CubeSats in orbita terrestre bassa e si unirà agli altri due satelliti precedentemente lanciati da TROPICS. Ha raggiunto l’orbita la scorsa settimana dopo essere stato lanciato su un razzo Electron dalla Nuova Zelanda. Insieme, i quattro satelliti orbiteranno su due piani orbitali equidistanti, che li diffonderanno per una copertura ottimale sui tropici.

La costellazione di satelliti orbitanti TROPICS studierà la formazione e l’evoluzione dei cicloni tropicali, noti come uragani nell’Oceano Atlantico e uragani nell’Oceano Pacifico occidentale, osservando temperature, precipitazioni, vapore acqueo e nubi di ghiaccio con maggiore frequenza rispetto al passato. satelliti meteorologici. A loro si unirà il satellite TROPICS Pathfinder, in orbita dal suo lancio nel giugno 2021.