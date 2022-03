Il leader del colpo di stato ammette la corruzione nel governo de facto della Bolivia

“La corruzione di quel governo è stata spaventosa e ha lasciato l’intera opposizione in una posizione molto difficile”, ha detto in un’intervista pubblicata dal quotidiano brasiliano O Globo.

“Era un governo con un mandato, non avrebbe dovuto essere prorogato”, ha detto il leader della protesta, adducendo presunti brogli elettorali, il rovesciamento del presidente costituzionale Evo Morales.

L’ex capo del Comitato Civico di Santa Cruz ha guidato lo sciopero di tre settimane che ha praticamente paralizzato quella città, sconvolgendo l’economia boliviana e, come ha poi affermato, “chiuso” suo padre con la polizia e i militari per ottenere il loro sostegno in un colpo di stato .

Una volta che Áñez è stato portato al potere, Camacho ha messo due dei suoi uomini fidati nel gabinetto come ministro: Jerjes Justiniano (Presidenza) e Fernando López (Difesa).

Tuttavia, a pochi giorni dall’inizio di uno dei processi a cui l’ex presidente di fatto dovrà partecipare in quanto sospettato di colpo di stato, il governatore di Santa Cruz sta cercando di starne alla larga.

Dopo che Morales è stato costretto a dimettersi il 10 novembre con uno sciopero e il sostegno di polizia e leader militari, leader dell’opposizione e comitati civili convocati dalla Chiesa cattolica e dall’Unione europea, hanno deciso la successione.

In questo contesto, ñez ha ottenuto il controllo del Senato e poi il primo giudice degli altipiani del paese in sessioni legislative senza il quorum stabilito dalla Costituzione.

Riferendosi a quell’amministrazione, Camacho disse a O Globo che non avrebbe dovuto essere prorogata e ribadiva il suo desiderio di prendere le distanze da ñez con l’idea che “la rivoluzione finì” quando fu formato il governo de facto, “è lì che il nostro dovere di cittadini si concluse nell’ambito del movimento civile e della mobilitazione nazionale.

Tra i casi di corruzione denunciati contro ex funzionari di gabinetto de facto, spiccano i supplementi nell’acquisto di gas lacrimogeni per sedare le proteste popolari nel 2019 e nell’acquisto di ventilatori spagnoli e cinesi per contrastare il Covid-19.

I settori pro-memoria, verità e giustizia chiedono che Camacho sia processato anche nel cosiddetto primo e secondo colpo di stato, o almeno lo invitino a testimoniare.

A questo proposito, il viceministro dell’Interno e del sistema di polizia, Nelson Cox, ha criticato la Procura generale in dichiarazioni al Patria Nueva Network per non aver citato uno degli eroi dei violenti eventi di ottobre e novembre 2019.

mgt / jpm