Il leader supremo esorta il Vietnam a costruire una patria prospera e bella

In un messaggio riguardante l’inizio del capodanno lunare, Fu Trung ha sottolineato che il 2023 è il terzo anno di attuazione della decisione del 13° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese e del piano quinquennale per lo sviluppo sociale ed economico 2021-2025 .

Ha sottolineato che con la volontà e la determinazione di sviluppare il Paese per renderlo più ricco, più forte, più prospero e felice, l’intero partito, il popolo e l’esercito dovrebbero continuare a sostenere il patriottismo e la solidarietà per superare difficoltà e sfide.

Secondo l’agenzia di stampa VNA, il leader supremo vietnamita ha anche chiesto di promuovere il rinnovamento in modo più completo e sincrono, costruendo e proteggendo la patria, mantenendo un ambiente pacifico e stabile e raggiungendo con successo gli obiettivi prefissati.

Ciò, ha affermato, consentirà di “creare uno slancio per uno sviluppo rapido e sostenibile nei prossimi anni e contribuire a costruire una patria sempre più sviluppata, prospera e bella”.

Il Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam ha sottolineato che l’Anno della Tigre 2022 è stato pieno di eventi indimenticabili, con molte grandi difficoltà e sfide che sono apparse inaspettatamente e pericolosamente non solo per il Vietnam, ma per il mondo intero.

In questo particolare contesto, ha sottolineato che il partito, il popolo e l’esercito hanno innalzato lo spirito di patriottismo, determinazione, coraggio, solidarietà, vitalità, creatività e sforzi compiuti per raggiungere risultati importanti e completi.

Fu Trung ha reso omaggio e ringraziato i compatrioti, compagni e soldati di tutto il paese per gli ottimi risultati e contributi, e i migliori auguri per il nuovo anno del gatto che sia un anno pieno di salute, gioia, felicità e successo.

mem/mpm