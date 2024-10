Il Legazpi avrà spazio per duellare

Legazpi Presto avrà uno spazio commemorativo dove potranno recarsi le famiglie in lutto per la morte del proprio figlio.. Lo spazio sarà situato nel cimitero cittadino, dove una statua dell’artista locale Juan Mari Burguera onorerà i suoi ricordi. Questo sarà il quarto spazio commemorativo in Euskadi e il secondo a Gipuzkoa.

Primo contatto del Consiglio comunale di Legazpi con Associazione Esko Hotsik (Associazione della Tristezza della Gravidanza, Perinatale e Neonatale dei Paesi Euskadi e della Navarra) è avvenuto nel 2023 grazie all'ostetrica dell'Ospedale di Zumárraga Junie Otamendi, che ha comunicato questo fatto al Consiglio Comunale. Nel gennaio di quest'anno si è tenuta la conferenza Mostra la gravidanza, il dolore perinatale e neonatale L'associazione era presente anche alla cerimonia di benvenuto per la nascita di Legazpiaras nel 2023. Da allora fino ad oggi, abbiamo continuato a collaborare con Esku Hutsik per portare avanti il ​​lavoro Rendere visibile e sostenere le famiglie che vivono il dolore. Così, qualche mese fa ha iniziato a lavorare su questa possibilità Individua un luogo commemorativo a Legazpi per piangere. Dopo aver considerato diverse opzioni riguardo al luogo e aver contattato Juan Mari Porgera affinché questo artista fosse responsabile della creazione della scultura che corona lo spazio commemorativo, è stato creato un gruppo di lavoro composto dall'artista stesso, da rappresentanti di Esku Hutsik e della città di Legazpi. consiglio. Un luogo di lutto sarà allestito nel cimitero comunale, dopo la prima scalinata, sul lato destro e accanto al parco. Questo sarà il quarto spazio commemorativo in lutto in Euskadi e il secondo a Gipuzkoa. Oggi Hernani, Derio e Vitoria-Gasteiz sono le uniche città con questi spazi. Scultura di Juan Mari Porgera Dopo aver concordato il posto Juan Mari Porgera ha progettato una scultura che coronerà questo spazio Questo verrà annunciato il giorno dell'inaugurazione. Porgera ha donato i diritti dell'opera al Comune, che vuole ringraziarlo per il suo gesto e sottolineare l'attenzione e il coinvolgimento che ha dimostrato fin dal primo momento. Verrà inaugurato all'inizio del prossimo anno. D'altra parte, Martedì prossimo si celebrerà la Giornata mondiale del dolore per la gravidanza, perinatale e neonatale. Quindi il Municipio si vestirà di rosa e azzurro. L'illuminazione dei monumenti e degli edifici pubblici il 15 ottobre di ogni anno è un gesto di consapevolezza, visibilità e sensibilizzazione riguardo al lutto per la morte dei bambini nelle fasi della gravidanza, perinatale e neonatale. L'illuminazione è promossa da associazioni che sostengono le famiglie in lutto, come Esku Hutsik. Il Comune di Legazpi dimostrerà il suo sostegno a questa causa illuminando di rosa e blu il Municipio a partire da domani, sabato, fino al 15 ottobre.