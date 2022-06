Il leggendario bar Chueca dove Mick Jagger ha bevuto la sua prima birra a Madrid | LOS40 classico

Il pietre rotolanti Sono in Spagna da diversi giorni e hanno approfittato del fatto che hanno già tutto pronto Il loro concerto stasera al Wanda Metropolitano di Madridil suo cantante popolare cantante Mick Jagger, Ha deciso di uscire, esplorare e godersi il divertimento che la capitale del nostro paese ha da offrire.

Il frontman dei Rolling Stones Era al Museo Reina Sofia, dove è stato fotografato con Guernica di Picassonel Parque del Retiro visita i giardini e il leggendario angelo caduto, inoltre, ha avuto tempo Passeggia per Chueca e sorseggia una birra nel leggendario bar della piazza Da questo famoso quartiere della capitale.

Jagger, che ha condiviso diverse foto della sua visita turistica nella capitale, ha scelto né più né meno di Il leggendario pub Ángel Sierra, situato al n. 2 di Calle San Gregorio, per gustare una bibita fresca per alleviare il caldo a Madrid in questi giorni; E nonostante sia un luogo molto centrale, a giudicare dalle foto, Jäger Si è goduto il suo drink senza essere disturbato dai fan del nostro paese. Uscì sul balcone e bevve, come qualsiasi altro cittadino di Madrid, la mitica birra pomeridiana.

Ovviamente non sappiamo se la scelta del bar Ángel Sierra sia stata casuale o una raccomandazione di qualcuno che conosce la città, perché la verità è che questo bar è un’icona del centro di Madrid. insieme a 105 anni di storia alle sue spalle, Pub situato proprio di fronte all’estuario della metropolitana Chueca eÈ uno dei dipinti più antichi di Madrid e uno dei più notevoli, perché nonostante il passare degli anni, la famiglia che lo gestisce ha conservato la sua decorazione originale e sono conservati molti affreschi la cui data esatta di creazione non è nota .

Le cantine Ángel Sierra hanno aperto i battenti per la prima volta nel 1908 da un uomo di nome Felipe, ma solo nove anni dopo, nel 1917, si sono trasferite a ngel Sierra, che ha poi dato il nome alla taverna e la persona che ha deciso di riformare lo spazio e l’allestimento it con quelle che ora sono le principali attrazioni Le piastrelle sono di La Cartuja de Sevilla e il legno è di Cuba.

L’immagine della Spagna tradizionale offerta dal bar ngel Sierra è così iconica che persino il regista Pedro Almodóvar Nel 1995 decise di girare una delle scene del suo film fiore segreto.

Serata di flamenco a Madrid

Sebbene siamo sicuri che a Jagger sia piaciuta la sua visita a Chueca, il musicista ha deciso di non finire la sua serata lì. Il cantante dei Rolling Stones ha voluto sfruttare al meglio la sua esperienza spagnola e sulla base delle foto che lui stesso ha condiviso con i suoi fan, Mi è davvero piaciuta la serata di flamenco nella città con Ronnie Woodsolo chi Questo mercoledì, 1 giugno, festeggia il suo compleanno.