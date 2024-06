Il leggendario fumetto Marvel vs. Capcom 2 come non l’avete mai visto prima

All’inizio di questa settimana durante L’ultimo live streaming di NintendoCapcom ha scioccato il mondo dei picchiaduro con la rivelazione a sorpresa di… Marvel vs Capcom Fighting Group: Arcade Classicsuna raccolta senza precedenti di sette popolari giochi crossover tra… Editori di fumetti e videogiochi– Incluso uno dei più Giochi di combattimento cari In tutte le età, meraviglia contro CapCom2.

Questa è la prima volta da anni che alcuni di questi giochi saranno nuovamente disponibili per l’acquisto legalmente dopo la scomparsa delle versioni digitali. Fuori dai negozi su console a causa di problemi relativi ai diritti. dietro MvC2, Gruppo di combattimento Marvel vs Capcom Include il gioco arcade a scorrimento laterale di Capcom Punitore, E altri cinque giochi di combattimento crossover: X-Men: I figli dell’atomo, Supereroi Marvel, meraviglia contro Capcom: Scontro tra supereroi, Supereroi Marvel contro combattente di stradaE X-Men contro combattente di strada. Ma include anche funzionalità aggiuntive, tra cui una galleria d’arte con una raccolta di concept art e lavori promozionali per i personaggi che Capcom ha sviluppato per ogni gioco, alcuni dei quali non sono mai stati conservati in modo così dettagliato prima, e ne abbiamo già un’idea. quanto è bello.

Marvel contro CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics – Annunciato il trailer

Sito ufficiale Capcom La raccolta è stata aggiornata con una serie di pagine per ciascuno dei giochi inclusi, comprese le versioni ad alta risoluzione. Sprite e arti dei personaggi che raramente sono stati disponibili in questa forma prima. È particolarmente utile per evidenziare la pagina meraviglia contro CapCom2, che contiene versioni ad alta risoluzione delle opere d’arte del leggendario artista giapponese per tutti i 56 personaggi Marvel e Capcom del roster. Bengo. Collaboratore di lunga data di Capcom, le opere d’arte di Bengus attraverso generazioni di giochi sono iconiche, ma il suo lavoro continua a vivere meraviglia contro CapCom2 È amato per sempre, e per una buona ragione. Bellissimi colori, grafica e sfumature forniscono un’estetica unificata che unisce entrambi i lati. Dal roster del gioco a un gruppo coeso di combattenti, ma per il lato Marvel in particolare, Bengus assume alcuni aspetti definitivi. I design degli anni ’90 per gli X-Men, i Vendicatori e molti dei cattivi più famosi erano un connubio perfetto.

Per molti fan, le versioni di Bengus di Spider-Man, Capitan America, Ciclope, Magneto e legioni di altri Lui Versioni di questi personaggi, non solo in termini di storia dei videogiochi Marvel, ma anche in tutta la storia dei fumetti. Vederlo esposto e conservato, finalmente, con questa qualità, è una meravigliosa celebrazione di uno dei più grandi artisti di fumetti Marvel del nostro tempo: anche se Benjos non ha mai avuto l’opportunità di illustrare una storia a fumetti per un editore. Ci sono un sacco di fantastiche opere d’arte sul sito web di Capcom, ma fai clic per vedere la nuova era degli eroi Marvel in un modo che raramente li abbiamo visti prima.