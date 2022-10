Il leggendario pugile Jackie Nava si dirà addio sabato

Dopo 21 anni di carriera, Jackie Nava dice addio alla boxe in un duello contro Gloria Yankaku.

Leggendario pugile messicano Jacqueline Nava Mottconosciuto come Jackie, principessa azteca, Navaconcluderà la sua carriera professionale sabato sera nella sua nativa Tijuana, alla ricerca della sua 40esima vittoria e attirato, come sempre, per la sua tecnica per conquistare il pubblico al municipio in una serata di Zanver.

Con una carriera di 21 anni, la boxe femminile tricolore dovrebbe sempre ringraziare l’architetto e madre di famiglia che ha convinto la gente del posto e gli estranei che anche loro possono combattere con stile forte e impressionare una base di fan esigente. Accanto al Anna Maria Torres S Mariana Juarezcon il quale ha combattuto, ha raggiunto l’emozionante simbolismo degli stadi rosa in Messico.

in chat con TECNOLOGIA ESPN KNOCKOUTJackie (39-4-4, 16 KO), che questo sabato trasmetterà in diretta il suo addio in tutta l’America Latina, ha detto di avere sentimenti contrastanti riguardo all’addio, ma è convinta della decisione e che continuerà ad essere legata alla boxe in qualche modo. In un altro modo, come manager o come commentatore, che è qualcosa che pratica da ora in poi.

Jackie Nava dice addio alla boxe in un duello contro Gloria Yankaku sabato. sanfar

un eroe Calcio di boxe, Jackie Nava Ha debuttato come pugile professionista contro le Hawaii Vicky Accogliente, la star locale che dovrebbe colpirlo. Jackie ha rivelato nel suo discorso, accettando che i due enormi combattimenti l’hanno caratterizzata Anna Maria Torres E il colpo da ko Alessandra OliveiraPerché lei gli ha insegnato a essere più forte.

questo sabato, Jackie Navava Verrà fuori come uno dei favoriti per battere l’Argentina gloria Yankaku. Per questa lotta con le sue nuore Mario Mendozail suo allenatore Michael Reyes E il suo preparatore fisico Raul Robles, È andato a concentrarsi in montagna come se stesse per lottare per il campionato del mondo, motivo per cui si sentiva così sicuro di raggiungere il successo.

Sullo stesso cartellone torna l’ex campione del mondo Louis Tiger Neri affrontare Davide CarmonaIl concorrente che ha preso il suo posto all’ultimo minuto Ruiz la stella di Gesù, che ha avuto una frattura qualche giorno fa. Neri viene dal pestaggio Carlos Castro In uno spettacolo enorme, spera di rimanere sulla strada della vittoria con gli occhi puntati su un’altra lotta per il campionato.