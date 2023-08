Il leggendario Terry Funk è morto all’età di 79 anni

Il wrestling americano è in lutto per la morte di Terry Funk (30 giugno 1944 – 23 agosto 2023), leggendario wrestler. L’azienda ha annunciato la sua morte attraverso un comunicato stampa diffuso sui propri social network.

Funk era noto per la sua longevità sul ring La sua carriera come wrestler professionista è durata quasi 50 anni. Ha debuttato nel dicembre 1965 per il promotore di suo padre, Western State Sports, e ha avuto il suo ultimo incontro nel settembre 2017 per Big Time Wrestling.

Uno dei suoi migliori amici di Funk nel mondo del wrestling era Ric Flair. “The Nature Boy” è stato uno dei primi a reagire alla notizia della morte Originario di Hammond, Indiana. Tra di loro, hanno combattuto come membri del World Championship Wrestling tra il 1989 e il 1994.

“In tutta la mia vita, non ho mai incontrato qualcuno che lavori di più”, ha scritto Flair su X. “Terry Funk era un grande combattente, una cheerleader, incredibilmente coraggioso e un grande amico. Riposa in pace amico mio Terry Funk, sapendo che nessuno può prendere il tuo posto nel mondo del wrestling professionistico.“.

Dopo essersi fatto un nome nel circuito giapponese per 19 anni, Funk si unì alla World Wrestling Federation, che in seguito divenne WWE, a metà degli anni ’80. Nel WWF, Funk ha combattuto più volte Hulk Hogan. Faceva parte della seconda edizione di WrestleMania. Terry è stato inserito nella WWE Hall of Fame nel 2009.

La vita di Terry Funk fuori dal ring

La Hall of Famer della WWE è stata sposata con Vicki Ann Funk dal 14 agosto 1965 fino alla sua morte, avvenuta il 29 marzo 2019. Grazie alla sua amicizia con Sylvester Stallone, Può far parte della squadra coreografica Roccioso 5. Ha anche preso parte ad alcuni videogiochi della WWE.