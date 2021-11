Il lettore di tarocchi cileno parla di “magia” e “mano nera” nella vittoria dell’Ecuador sul Cile, per la sua eliminazione | calcio | Gli sport

Latifa Soto ha letto un messaggio su Canale 13 e ha confermato che La Roja è caduta perché “ha funzionato” alla quattordicesima data delle qualificazioni ai Mondiali 2022 del Qatar.

Il Vittoria storica dell’Ecuador (2-0) sul Cile Attraverso i turni di qualificazione, continua a fare la sua comparsa, soprattutto tra i tifosi cileni, che hanno un altro argomento su cui focalizzare la loro attenzione ed è quello famoso. Giocatore di tarocchi cileno Consultato su Canale 13 Lui ha detto che La sconfitta di La Ruga fu il prodotto di un’opera di “magia”.

Durante la trasmissione del programma scelgoe Latifah Soto legge i tarocchi, che ha concluso cheParlano di molta negatività, magia e male, dal lavoro. Selezione fatta per quest’ultima partita“, ha sottolineato.

l’ultimo 16 novembre, l’Ecuador ha superato il Cile, un Vittoria storica per il terzoChe ha confermato la sua strada verso i Mondiali del Qatar 2022, pur mantenendo il suo posto in classifica con Al-Ahmar.

La partita si è svolta allo stadio San Carlos de Abokendo, a Santiago del Cile, che è stata la partita dopo la sconfitta. È stato descritto come un “incubo”, una “tragedia”, una “fine del mondo” e persino un “film dell’orrore”. Per la squadra cilena che ha sofferto di Arturo Vidal espulso (13 minuti), era un must Alexis Sanchez, Eugenio Mina e Francisco Serralta sono rimasti feriti.

“La nazionale ha avuto una striscia molto buona, ha fatto cose buone, eravamo dentro il Mondiale, ma Secondo questi messaggi, qualcuno ha fatto qualcosa per sabotare la nazionale, qualcuno ha fatto un molto grande male Il Cile ha fatto male in quella partita, è stato molto per via degli infortunati, delle espulsioni, tutto contro di lui. C’era una mano neraBella calma.

nella tua spiegazione, Il lettore di Tarocchi ha notato che “devi capire che le energie ci sono”E che “ci sono cose molto, molto negative riguardo a questi problemi”.

Alla calma dei tifosi cileniLatif ha confermato che “i messaggi finalmente riflettevano che il Cile Posso giocare i playoff e vai al Mondiale.” (D)