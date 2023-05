Il Lille l’ha trasformata nell’Olympique de Marseille, interpretato da Alexis Sanchez

photosportLettura: due minuti.

Olimpico di MarsigliaIL Sabato ha subito una brutale sconfitta per 2-1 contro il LOSC Lillein partita Alexis Sanchez era quasi un eroevisto che il cileno, in posizione millimetricamente avanzata, ha segnato il gol che avrebbe regalato ai Focesi una momentanea vittoria, al 36esimo di Lega 1.

Il gol di Alexis Sanchez ha annullato la vittoria. Autorità Palestinese

Sanchez ha giocato l’intera partita nella visita del Marsiglia al Lille, poiché la nazionale aveva bisogno di una vittoria per rimanere il portiere del PSG e continuare con l’obiettivo di qualificarsi direttamente per la Champions League.

Sono stati gli ospiti a dare il via al vantaggio, grazie a un buon gioco di squadra guidato da Ruslan Malinowski e Jonathan Klaus, che ha approfittato di un buon passaggio dell’ucraino, ha camminato in diagonale da sinistra verso la porta e ha identificato quando il portiere avversario ha lasciato. .

Nella ripresa i Mastiffs hanno reagito prontamente e hanno approfittato di un errore di Issa Kabore, che non ha preso una buona decisione in difesa e ha fatto assegnare un rigore a Pau Lopez. Jonathan David lo ha cambiato per un gol con un tiro sul palo sinistro dello spagnolo.

E al 59′ arriva una delle giocate più importanti della partita: El Niño Maravilla riceve un passaggio profondo di Clauss e colpisce di testa sul primo palo. Tuttavia, dopo una chiamata dell’arbitro dell’assistente video, l’occupazione del Cile è stata annullata a causa di un ottimo fuorigioco.

L’annullamento del gol dell’attaccante creolo è stato un duro colpo per gli olimpionici, che alla fine sono stati eliminati 2-1 dal Lille. Un contropiede dalla destra si è concluso con Remy Kabila che ha inviato un cross in area di rigore e Jonathan Bamba ha attraversato di testa il centro dell’area di rigore.

Con questo risultato, l’Olympique de Marseille si è classificato terzo con 73 punti, due punti dietro il Lens, che domani farà visita al Lorient, senza avere la possibilità di pareggiare con il Paris Saint-Germain (81). Con sei unità in lizza, i Focesi hanno ancora possibilità di qualificarsi direttamente per la prossima UEFA Champions League, una competizione in cui sono garantiti, visto che né il Monaco (65) né il Lille (63) possono eguagliare il loro record.