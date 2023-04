Il litio Sigma inizia la produzione “entro pochi giorni” dopo l’approvazione normativa del Brasile da parte di Reuters

©Reuters.



(Reuters) – Sigma Lithium ha dichiarato lunedì di aver ottenuto una licenza operativa dalle autorità di regolamentazione brasiliane per vendere ed esportare litio e dovrebbe iniziare a produrre il metallo per le batterie dei veicoli elettrici entro pochi giorni.

Il Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo (Semad), il regolatore ambientale dello stato brasiliano di Minas Gerais, ha confermato l’approvazione a Sigma per gestire la miniera di litio di Grota do Cirilo e svolgere lavori di lavorazione.

L’amministratore delegato di Sigma, Ana Cabral Gardner, ha detto a Reuters che la società con sede a Vancouver dovrebbe iniziare la produzione “entro pochi giorni” e iniziare a spedire il litio “entro settimane”.

Negli ultimi mesi sono emerse voci secondo cui Tesla (NASDAQ:) Inc. Oppure il suo concorrente cinese al litio, Ganfeng Lithium Group Co, potrebbe fare un’offerta per Sigma.

Cabral-Gardner ha riconosciuto che molte aziende “aspettavano un approccio a Sigma”, ma ha rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto se la società fosse in trattative per l’acquisizione.

“Sono concentrato su ciò che posso controllare, ovvero portare questa azienda in produzione”, ha affermato Cabral Gardner, che è anche socio amministratore di A10 Investimentos, che detiene una partecipazione del 45% in Sigma.

La produzione dovrebbe aumentare lentamente nei prossimi mesi, raggiungendo un tasso annuo di 270.000 tonnellate di concentrato di spodumene a luglio.

Nel 2021, Sigma ha accettato di fornire almeno 60.000 tonnellate a LG Energy Solution Ltd a partire da quest’anno. La restante produzione dovrebbe essere venduta sul mercato spot a clienti che potrebbero lavorare greggio in Cina.

Data la bassa domanda di litio in Brasile, Cabral-Gardner ha affermato che il progetto Sigma è “diretto a consentire la transizione energetica nell’emisfero settentrionale”.

