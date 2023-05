Il live streaming verrà bandito se continuano a utilizzare una copia pirata per giocare

Diversi mesi fa, Capcom ha annunciato l’arrivo di Combattente di strada 6il classico picchiaduro che ha dato fuoco alla community Sport elettronici A proposito di questo gioco che è senza dubbio uno degli sport più seguiti in eventi come EVO, si scopre che tempo fa l’azienda giapponese ha rilasciato una demo in modo che la community potesse vedere cosa li attendeva il giorno del suo lancio. Questa versione beta è stata violata e può essere facilmente trovata su InternetQualcosa di cui i concorrenti di questo titolo hanno approfittato per allenarsi e ottenere un vantaggio competitivo.

Questo fatto è stato denunciato dagli stessi utenti della community competitiva, come è stato dimostrato Diversi giocatori concorrenti del Capcom Pro Tour stavano provando la versione compromessa della demo per Combattente di strada 6Al fine di ottenere un vantaggio competitivo rispetto al resto dei giocatori che affrontano i tornei, dopo molto tempo Capcom ha finalmente accettato la chiamata e ha pubblicato sul suo account Twitter ufficiale che qualsiasi giocatore che utilizza la versione pirata sarebbe stato bandito dai boss.





Detto questo, tutti i giocatori dovranno ricominciare da zero lo stesso giorno del lancio del gioco per allenarsi e imparare le combo, gli spazi e le mappe che offrirà. Combattente di strada 6Ma, Sappiamo che probabilmente ci sono molti concorrenti che possono giocare maliziosamente a questa versione pirata per ottenere un vantaggio. E abbiamo più ore di pratica, quindi vedremo se funziona per ridurre la situazione.

Per ora sappiamo solo questo Combattente di strada 6 Uscirà il 2 giugno su PS5, Xbox Series X/S, PS4 e PCessendo un titolo molto atteso da tutti i fan del franchise e che i fan dei picchiaduro in particolare saranno entusiasti di uscire per potersi allenare e fare pratica nei vari tornei che si terranno in giro per il mondo nel Capcom’s Pro Tour.