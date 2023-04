Il Liverpool è tornato a vincere dopo 5 partite contro il Leeds

ESPN. comLettura: due minuti.

Mohamed Salah festeggia con il Liverpool Autorità Palestinese

Liverpool schiacciare 6-1 in Leeds ad una nuova data premier Leaguein un risultato che gli permette di riprendere fiato e recuperare in un campionato che sembra fuori portata per lui in questa stagione.

La squadra di Klopp, molto altalenante nel torneo in corso, è tornata ad aggiungerne tre dopo cinque partite. Non vincono dalla storica sconfitta per 7-0 del Manchester United il 5 marzo 2023; Da quella data fino ad oggi, ha perso 1-0 con il Bournemouth, è caduto e ha confermato l’uscita nel ritorno degli ottavi di finale. Champions League contro il Real Madrid (0-1), ha subito una combattuta vittoria sul Manchester City (1-4), ha pareggiato 0-0 con il Chelsea senza allenatore e 2-2 con la capolista Arsenal.

La partita contro il Leeds gli ha offerto la possibilità di tornare in campionato in cui si trova all’ottavo posto, lontano dai posti di Europa League, anche se una partita in meno.. Klopp, inoltre, ha ricevuto la buona notizia del rientro del colombiano Luis Diaz, entrato negli ultimi dieci minuti dopo un prolungato infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi, e che può fornire una risposta necessaria e urgente. Uno per una squadra che a volte manca di profondità.

Senza “Guajiro”, tuttavia, non ha avuto problemi a sconfiggere il Leeds, che non era all’altezza del compito. Cody Gacbo, Mohamed Salah (x2), Diogo Jota (anche x2) e Darwin Nunez hanno guidato alcuni dei Reds che hanno dominato la partita a Elland Road, senza lasciare dubbi. Hanno anche generato una partenza anticipata per il pubblico di casa, che era entusiasta del 1-2 avversario di Luis Sinistera dopo un errore infantile di Konate in avvio, ma non è riuscito a superare i gol successivi.

Con questo risultato, gli uomini di Klopp provano ancora una volta la gioia di vincere, mentre il Leeds è ancora molto difficile nella sua battaglia per la sopravvivenza, a due soli punti dal baratro.