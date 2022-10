Il look più british con una giacca in tweed di Carlota Casiraghi

Amiamo Carlota Casiraghi, possiamo dire che è un punto debole quando si tratta di analizzare il suo stile, è senza dubbio una delle nostre preferite.

La Principessa di Monaco ha un look che amiamo e dovremmo essere consapevoli delle foto pubblicate dei suoi look. L’ultima cosa che ci ha regalato è una persona il cui protagonista è una giacca di tweed di Chanel che usa come camiciarosso a scacchi bianchi e neri, un gioiello di lusso ovviamente.

Ma come sempre quando analizziamo uno sguardo fuori dal nostro budget, quello che mostriamo è ciò che possiamo copiare o da cui ci piace prendere ispirazione. È già ottobre e siamo a fine mese, scivolando inavvertitamente nell’autunno, che presto diventerà freddo e piovoso. Ecco perché oggi vi vogliamo parlare del tweed, un tessuto legato alla regalità e, soprattutto, a Chanel ed ecco perché ci stupisce, perché ha quel tocco regale distintivo che da solo ci convince.

Un look che possiamo firmare per il nostro outfit ‘basso’

Carlotta Casiraghi Hai abbagliato con questo tipo di giacca e dobbiamo dire che per i periodi invernali ciò che vogliamo sono colori vivaci, ecco perché pensiamo che il rosso sia un buon tono per acquistare la tua giacca preferita da Tweed da questo inverno.

Era molto tempo che non vedevamo un abito così speciale nei look di tutti i giorni da Carlota Casiraghi, quindi vogliamo farlo risaltare, perché raramente abbiamo un’occasione perfetta come questa.

Quindi lo firmeremo e prenderemo questo vestito come riferimento per il nostro look autunnale che può essere bello come questo.

