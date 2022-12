Il mago Yunke apre la terza stagione del suo finto spettacolo | comp

Ieri all’Ifema di Madrid, il mago Yunke ha aperto la nuova stagione del suo spettacolo Hangar 52 rivoluzioneun misto di illusioni ed effetti speciali, include il numero che alla fine dello scorso luglio ha vinto per la terza volta il Campionato Mondiale di Magia organizzato dalla Federazione Internazionale delle Società Magiche (FISM).

Yonk, nome d’arte di Salvador Vicente Martinez, ha vinto il primo premio nella categoria illusione scenica al concorso svoltosi quest’anno in Quebec (Canada), con un trucco ispirato alle opere di Leonardo da Vinci su Uomo vitruvianoper il quale ha costruito una replica di 800 chilogrammi e più di due metri di altezza.

Hangar 52 rivoluzione, che include esperimenti di teletrasporto, le porte interstellari dell’antico Egitto, i rituali dei guerrieri della Grande Muraglia cinese e gli aerei perduti della seconda guerra mondiale, e spera di sorprendere più di 150.000 spettatori i cui organizzatori si aspettano di riceverli fino a domenica gennaio 8 nel Padiglione 1 della Fiera di Madrid. Nelle due stagioni precedenti, lo spettacolo aveva attirato oltre 1,5 milioni di persone.

Lo spettacolo è prodotto da Illusion Creative Studios in associazione con Ifema Madrid, che in questo modo cerca di diversificare un’attività che, fino alla modifica del suo statuto nel 2016, si è concentrata sull’organizzazione di mostre e conferenze. Questa nuova tipologia di attività, che comprende eventi di intrattenimento e spettacoli, ha contribuito per il 18% ai ricavi del consorzio nel 2021.

All’assemblaggio collabora anche Gonzalo Gallardo, che ha ottenuto il terzo posto nella categoria Best Invention alla precedente edizione del World Championship of Magic, tenutosi a Busan (Corea del Sud) nel 2018. Gallardo, specializzato nella progettazione e nello sviluppo di tecnologia per il mondo di magia, contribuisce alla messa in scena con effetti speciali Incredibile luce, fuoco, musica e suono.

Yunke possiede un laboratorio di 900 metri quadrati a Vila Vella (Castellón), sua città natale, dove crea, sviluppa e prova tutte le sue performance. Il titolo mondiale FISM conquistato quest’anno in Quebec è il suo terzo, dopo quelli conquistati a Lisbona, nel 2000, ea Busan.