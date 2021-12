Il maltempo impone un nuovo ritardo al lancio del telescopio James Webb

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 dicembre 2021 – 22:41

Washington, 21 dicembre (EFE). Il maltempo nella Guyana francese ha costretto a un altro rinvio del lancio del James Webb Telescope, che non partirà prima della mattinata del 25 dicembre.

La NASA ha riportato questo nuovo ritardo sui social media, anche se ha anche sottolineato che l’intero processo di pre-lancio era già stato rivisto e il razzo Ariane 5, che è responsabile dello spostamento del telescopio, è pronto per la sua missione.

L’ultima data prevista era il 24, ma la NASA ha segnalato un ritardo di almeno un giorno. In questo modo, la missione, in linea di principio, non partirà prima delle 07:20 (12:20 GMT) del giorno di Natale. Mercoledì ci sarà un nuovo controllo meteo per confermare la data.

Il James Webb Space Telescope, che prende il nome da un ex funzionario della NASA, sarà il più grande osservatorio di scienze spaziali del mondo al momento del lancio, in grado di rilevare mondi finora inaccessibili ed esplorare le origini del nostro sistema solare.

Questa missione congiunta tra la NASA, l’Agenzia spaziale europea (ESA) e l’Agenzia spaziale canadese sarà lanciata nello spazio dallo spazioporto europeo nella Guyana francese a bordo di un razzo Ariane 5 che è stato fissato al telescopio questo fine settimana.

Il lancio del telescopio, che originariamente doveva entrare in orbita nella primavera del 2019, è stato posticipato almeno altre quattro volte.

Il telescopio è considerato il successore di Hubble.

Quando il telescopio inizierà a funzionare, effettuerà parte delle sue osservazioni al di fuori del sistema solare e gli esopianeti, ad esempio, saranno uno dei pilastri di questa missione, secondo gli scienziati dell’Agenzia spaziale europea spiegati la scorsa settimana.

All’interno del sistema solare, il telescopio studierà pianeti extraterrestri, come giganti gassosi e pianeti ghiacciati, ma soprattutto si concentrerà molto sull’osservazione dell’atmosfera e della struttura di quei pianeti. EFE

