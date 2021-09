Il Manchester City pronto a entrare in battaglia per firmare Kylian Mbappe | calcio | Gli sport

Lo sceicco Mansour, il proprietario dell’ente che ha dato l’ordine di firmare ad ogni costo la stella francese.

Il Manchester City si sta preparando per quello che potrebbe essere il loro più grande bombardamento la prossima estate. Secondo Ian McGarry e Duncan Castles, giornalisti di calcio inglesi, Manconiano farà del suo meglio per Kylian Mbappe.

È stato infatti lo sceicco Mansour, il proprietario dell’entità, a dare l’ordine di contrattare ad ogni costo con la star francese.

Sempre, secondo le informazioni dei suddetti giornalisti, Mansour Begiristain ha dato carta bianca per muovere le corde, alzare uno stipendio alto, un bonus di trasferimento alto, ed è riuscito a convincere il giocatore a firmare per il Manchester City e non per il Real Madrid, come il il giornale pubblica. come Dalla Spagna.

Va ricordato che Mbappe rescinde il suo contratto a giugno e continua a respingere le proposte del PSG di rinnovare il suo contratto.

Nel frattempo, la squadra di Guardiola è ancora una volta la favorita per vincere il titolo di Premier League e uno dei migliori giocatori per vincere la Champions League. Dall’arrivo dello sceicco, il City non ha vinto la Coppa dei Campioni.

Con Pep al timone, si sono affrontati la scorsa stagione quando hanno perso la finale contro il Chelsea. Se questa campagna non si concretizzerà, l’arrivo di un giocatore della statura di Mbappe li avvicinerà al trono europeo.

Nel frattempo, Mbappe ha mantenuto la calma e si è esibito ai massimi livelli con il PSG. Nonostante la preoccupazione in Francia per le scarse prestazioni della lancia del tridente, la verità è che i francesi sono al livello previsto. Infatti, è stato nominato miglior calciatore della Ligue 1 nel mese di agosto.

Meno di cento giorni dopo aver ottenuto la libertà di negoziare e firmare per il club che considera, un nuovo corteggiatore si unisce alla battaglia estiva. E quando viene attivato l’allarme, questa volta si occupa di una grande quantità di denaro e andrà fino in fondo per impressionare l’uomo più ricercato. (Dottoressa)