Il Manchester United è fiducioso nella firma di De Jong

L’amministratore delegato del Manchester United Richard Arnold ha confermato che il club sta “facendo tutto ciò che è in suo potere” per sigillare la firma di Frenkie de Jong.

Inghilterra — Riccardo Arnaldoamministratore delegato di Manchester Unitedsottolineando che il club “sta facendo tutto il possibile” per chiudere la firma Frankie de Jongche hanno i soldi pronti, ma ci sono “ostacoli”.

L’allenatore dell’Inghilterra ha incontrato diversi fan in un bar della città prima che organizzassero una protesta contro gli attuali proprietari del club, la famiglia. Glazer.

Arnold è stato registrato dai fan stessi per fornire un aggiornamento sul suo stato di firma daejongl’affermazione principale di Eric Ten HagUn nuovo allenatore per i “Red Devils”.

Ha detto il manager, che ha anche aggiunto che i soldi non sarebbero stati un problema.

Frenkie de Jong (divisa blu) è molto vicino al Manchester United. EFE

“L’allenatore lo ama e il lavoro è fatto. È un grande giocatore”, ha aggiunto.

daejongarrivato nell’estate del 2019 in Barcellona Proveniente dall’Ajax Amsterdam, non si è esibito allo stesso livello al Camp Nou come all’Ajacids. Questo, unito alla necessità di fare soldi del Barcellona, ​​ha portato alla partenza del centrocampista 25enne.