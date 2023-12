Il McLaren F1 Team spiega come Stella ha “potenziato” il team

Andrea Stella ha assunto la guida del team McLaren dopo che Andris Seidl ha lasciato alla fine dello scorso anno per unirsi alla Sauber e gestire il suo passaggio all’Audi dal 2026. Nella stagione di Formula 1 2023, L’italiano ha assistito al significativo progresso di Woking in classificaallo stesso tempo ha modificato in modo significativo la struttura del dipartimento di progettazione tecnica.

In un’intervista esclusiva con il nostro sito web, Motorsport.com, il CEO dell’azienda, Zac Brown, ha detto che il team principal ha svolto un “lavoro eccezionale” sin dalla sua promozione: “È stato fantastico. Ovviamente si tratta di quello che è successo in pista, ma della cultura che ha creato, del modo in cui ha dato potere alle persone, del modo in cui ha ottenuto il massimo dalle lui.” Dalle persone, dalla leadership che fornisce, è un grande leader.

Quando viene chiesto di fornire esempi di come Alla guida Andrea Stella Beneficio McLarenL’americano ha risposto: “Uno dei suoi più grandi punti di forza è che è un grande comunicatore, è un grande ascoltatore, ascolta molte opinioni e ha una grande capacità di vedere le cose attraverso le lenti di queste persone”.

“Ha molto talento. Se sei un appassionato di aerodinamica, ascolta quello che dico e lo prende dal suo punto di vista”, ha detto Zach Brown. “Ascoltate, discutete e siate forti. Adesso lo vedrò in anticamera, perché ha un ruolo un po’ diverso, ma si domanderà [las decisiones estratégicas del equipo]e consentirà loro di prendere decisioni. “Non interverrà a meno che non ci sia una decisione davvero sbagliata, ma è quello che vuoi fare come leader.”

“[Su método consiste en decir] “Non sono sicuro che lo farei in questo modo, ma è il tuo lavoro, quindi ha un talento nel lasciare che le persone facciano le cose a modo loro. È un grande comunicatore, dà l’esempio”, ha detto l’americano.

Anche nel 2023 Andrea Stella si è guadagnato la fama di precisione e pazienza negli incontri con i mediache, secondo il CEO della McLaren, riflette il suo status di “qualcuno con buone capacità relazionali”: “[Sin embargo] “Non lasciarti confondere dal suo comportamento gentile. È duro, esigente, giusto e dà l’esempio.”

“Tutte le caratteristiche classiche che cerchi in un grande leader, Andrea le ha [Stella]” Ha spiegato. “È molto articolato e questo lo rende un grande comunicatore, non dice sciocchezze. Sia davanti ai media [o ante cualquier persona]”Chiaro e conciso nei messaggi che trasmetti.”

