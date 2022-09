Il meglio della settimana della tecnologia

Linea Bloomberg – In che linea si sono mossi i campioni della tecnologia e della finanza negli ultimi 7 giorni? Benvenuto nel riepilogo settimanale delle migliori startup e tecnologie in America Latina e nel mondo.

Questa settimana è stata ricca di diverse novità nel mondo delle startup. Tra i più significativi c’è che l’unicorno messicano paga al punto vendita, Clip, accesso al finanziamento del credito per 50 milioni di dollari.

Limite di credito revolving chirografario di tre anni con Morgan Stanley e JPMorgan Chase & Co. e HSBC Adolfo Babatz ha riferito in un’intervista a Bloomberg News che verrà utilizzato per soddisfare la domanda di funzionalità terminali per i punti vendita.

L’accesso alle linee di credito è una tendenza che va avanti da settimane tra le startup, alcune delle quali sono fintech Clara e Konfío.

A proposito di investimenti, Marcelo Clore, che era il COO del fondo giapponese SoftBank, ha scelto di investire nel fintech. riguarda Credix, che ha appena raccolto quasi $ 11,6 milioni al primo round.

Marcelo Clore stava gettando le basi per investire in startup latinoamericane con capitale proprio dopo aver lasciato SoftBank nel gennaio di quest’anno. L’investimento in Credix è il primo investimento annunciato per il Claure Family Office.

In SoftBank, l’imprenditore e investitore boliviano ha guidato una serie di investimenti collettivi in ​​startup in tutto il mondo tra il 2018 e il 2022.

Ecco come si muove la linea del capitale di rischio

Contro la marea del capitale di rischio, l’acceleratore statunitense Y Combinator ha aumentato il ticket che offre alle startup che stanno attraversando il processo di accelerazione. Quest’anno, a partire dalla rata invernale 2022, Y Combinator ha aumentato il suo investimento a $ 500.000. Prima di allora, ha pompato $ 125.000 USD.

Tuttavia, Y Combinator ha ridotto il suo payout del 43% per questa estate (H22). E quando si tratta di startup latine in questo gruppo, ne sono state selezionate 14, rispetto alle 34 dell’inverno.

Tra le conoscenze comuni di imprenditori che hanno parlato con Blolomberg Line dopo il programma di accelerazione Y Combinator: Trova un prodotto che soddisfi un’esigenza, concentrati sulle entrate e sull’importanza di potenziarti come imprenditore.

Questa settimana, due società finanziarie hanno scommesso sul mercato delle rimesse milionari. Da un lato, l’unicorno messicano, Petsuche ha già una storia di elaborazione di trasferimenti di denaro nel paese in criptovaluta, Alleanza con l’Africanuna piattaforma di rimesse canadese-africana con oltre 15.000 utenti, cerca di facilitare i pagamenti transfrontalieri dal Canada al Messico.

Il servizio mira a supportare gli immigrati messicani in Canada che hanno bisogno di inviare denaro a casa, così come i residenti messicani che fanno affidamento sulle rimesse dal Canada.

Attualmente, il numero di immigrati in Canada rappresenta circa il 21% della popolazione del paese. Informazioni raccolte nel 2020 da GPFI indica che ca Il 15% dei canadesi invia denaro a livello internazionale su base regolare, che è un leggero aumento rispetto agli anni precedenti.

D’altra parte, il rinoceronte argentino, Ualá, ha annunciato che gli utenti di Ualá ABC potrà ricevere fondi dall’estero in Messico. Questo servizio consentirà agli utenti messicani di accedere rapidamente alle risorse inviate dai loro parenti nell’applicazione, senza pagare commissioni per ricevere il bonifico, in modo completamente digitale.

Il denaro può essere inviato dall’estero visitando il sito Web o uno qualsiasi degli oltre 40.000 agenti MoneyGram dislocati negli Stati Uniti.

L’azienda fintech argentina non ha ancora ricevuto l’autorizzazione dalla Commissione nazionale per le banche e i titoli (CNBV) per l’acquisto della licenza bancaria della ABC Capital del Messico.

