Il meglio d’Italia, la regione della regione

In un tale paese Italia Puoi trovare sculture romane a pochi passi da castelli, capolavori dell’arte gotica, castelli rinascimentali e fontane barocche, è impossibile scegliere la migliore intesa dai più bei monumenti.

Tuttavia, proprio per le dimensioni delle sue destinazioni turistiche e per una serie di motivi — forse anche il desiderio che dovremmo tornare Bel Paese– Vale la pena analizzare quali sono i migliori luoghi di interesse del paese.

Analizzando le recensioni di Google con le migliori valutazioni dei viaggiatori nazionali e internazionali, tenendo conto di quasi 2.000 punti, piattaforma Museo Catturato su una mappa Il migliore in ogni 20 regioni italiane. Tu, chi puoi saltare dalla lista?

Castelli e fortezze sopra

Il grafico riflette una vista La tipografia gravitazionale più apprezzata Esemplifica la ricchezza culturale dei viaggiatori e, per lo meno, di aree molto meno conosciute al di fuori dell’Italia.

Il meglio d’Italia. Fonte: Museo.

In questo senso, Castelli e fortezze Sono l’opzione preferita in cinque regioni. Così, nella zona Valle de Asta, Un luogo di interesse con un alto numero di valutazioni Forte Bart, Un forte dalla struttura unica, tre corpi di fabbrica dislocati su tre diversi livelli, scenografici e facilmente riconoscibili. Situato ad Aosta, il sito è stato scelto per la ricostruzione Forte Idra Nel film Avengers: L’era di Ultron.

Nel nord del paese, la migliore attrazione della regione Friuli-Venezia Giulia è bellissima Forte Miramar, Situato in un parco di 22 ettari e con vista panoramica sul Golfo Trieste.

Sopra Marche, Abruzzo e Molise I luoghi più popolari sono i forti, in particolare Forte Gradora, Forte Rocca Galacio e Castello Sveo di Termoli.

Castillo de Roca Calascio. Foto: Lauren Sprol | Unsplash.

Arte e Storia: un mix affascinante

Combinare arte e storia è una delle opzioni preferite dai turisti Parchi Archeologici Al culmine del glamour. In termini di popolarità, con 41.329 valutazioni, The Parco Archeologico di Bombay (Campania), Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1997, è al primo posto in questa categoria.

Con oltre 260.000 recensioni, Fontana di Trevi è l’attrazione più popolare non solo nella sua regione (Logio) ma in tutta Italia.

Continua Valle dei Templi di Agrizento (Sicilia), con 30.189 recensioni. Con 12 chilometri quadrati, comprende otto templi in stile torico in ottime condizioni. Famoso Tempio di Eracle, Dedicato ad Ercole, è il più antico del parco, ma molto suggestivo Tempio di Giunone, Una struttura monumentale conserva altre 30 colonne.

Aguirre, Sicilia. Foto: Joseph Ariel | Unsplash.

Nei musei, il Museo Egizio di Torino (Piemonte), la sua collezione nell’antico Egitto era una delle più importanti al mondo ed è in grado di imporsi sul mistero Mol Antonelliana, L’innegabile simbolo del capoluogo piemontese.

Sulla mappa compaiono due centri storici distinti per unicità: quelli gloriosi Pietre Da Mathera (Basilicata) e Trullos de Albarobello (Puglia).

Fontana di Trevi viola il Colosseo

Con 260.000 recensioni, The fontana di Trevi (Lazio) è in grado di prevenirlo Colosseo Ed è l’attrazione più popolare Non solo dalla rispettiva regione, ma da tutta Italia.

Fontana di Trevi. Foto: Francesco Bruno | Unsplash.

Il Ponte di Rialdo Anche Venezia (Veneto) occupa un posto di rilievo nella classifica, grazie ai 106.523 ascolti ricevuti.

Da parte sua, Diomo di Milano (Lombardia) con Basilica di San Francesco d’Assisi (Umbria) adorna di dipinti per la sua trascendenza ? Sono gli unici due templi religiosi che compaiono nell’esame.

E qual è il posto più apprezzato Toscana? Evidenzia i visitatori da un incredibile elenco di attrazioni interessanti Ponte Vecchio, Uno dei luoghi più fotografati di Firenze.

Ponte di Rialdo. Foto: Denis Barapanov | Unsplash.

Spiagge e punti panoramici

Nei parchi a tema, questo è notevole Genova Pesca, L’attrazione turistica più famosa della Liguria. Considerata la più grande pesca d’Europa, conta 12.000 animali e 200 specie di piante, raddoppiando il numero di visite ogni anno grazie a continue potature e scoperte. Oltre alle settanta vasche espositive, la biosfera, una struttura sferica, funziona Renzo Piano Situato nel porto di Genova, è un’altra grande attrazione.

Nella regione Emilia-Romania, dal canto suo, il FICO Eataly World. Aperto nel 2017 in città Bologna, è uno dei parchi agroalimentari più grandi al mondo con oltre 150 negozi e ristoranti Fatto in Italia, Un programma educativo e cinque attrazioni multimediali.

Acquario di Genova. Foto: Stefano Sokka | Unsplash.

Il Unica area naturale protetta Salire sul grafico è bellissimo Spiaggia La Belosa (Sardegna)Spettacolare area marina protetta situata nel Golfo dell’Asinara.