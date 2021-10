Il meglio e il peggio e se installarlo o no

Lo sappiamo tutti sessione: un sale Buona copia, poi cattiva, poi nel bene e nel male. E così via da Windows 95 ai giorni nostri. Se seguiamo questo parametro, Windows 11, il nuovo sistema operativo (OS) per Microsoft Che uscirà martedì prossimo Abbiamo una grande sfida davanti: togliere Windows 10Una delle migliori aziende dell’azienda.

È una nuova versione del sistema operativo più utilizzato al mondo. È gratis per chi ha una licenza ufficiale per Windows 10, il sistema operativo sul mercato ormai da sei anni Mantiene circa il 75,8% della quota di mercato Dal resto di Windows (7, 8, Vista, XP).

Sebbene uscirà ufficialmente il 5 ottobre, Microsoft ha reso possibile utilizzarlo in fasi beta con un programma per addetti ai lavori, che è stato testato Clarion (a cui può accedere qualsiasi utente con un computer compatibile -guarda qui-).

Nonostante l’interfaccia grafica rinnovata e il riposizionamento del menu di avvio verso il centro (stile Mac), sembra ancora che Ultimo Windows 10: Non è un cambiamento improvviso ed è facile adattarsi.

Al di là formeCi sono alcuni cambiamenti in background: Nuovo gestore di finestre, pannello widget e altri servizi integrati. Come funzionano questi cambiamenti? Inclinate la bilancia per fare un salto martedì prossimo?

Qui, il buono, suscettibile di miglioramento e giudicato per installarlo o aspettare un po’.

Interfaccia: un passo avanti

L’interfaccia di Windows 10 è stata rinnovata, con finestre dai bordi arrotondati. Foto di Windows 10

Dall’interfaccia visiva (UI), Windows 11 è un passo avanti: sembra più modernoe Ha i bordi arrotondati, nuovi menu e cartelle contestuali e avvisi audio ridisegnati.

naturalmente, L’elefante nella stanza è il menu di avvio, situato al centro della barra delle applicazioni. Quanto tempo ci è voluto per abituarsi a questo? Un giorno: all’inizio i nostri occhi si sono diretti verso l’angolo in basso a sinistra, ma dopo una giornata di uso intenso, lo sguardo si era già spostato al centro della parte inferiore dello schermo. E poi diventa completamente normale (qualcosa Una mela Avrei dovuto vederlo molto tempo fa.)

Windows 11 ha spostato il menu Start al centro. Immagini di Microsoft READ Gli astronauti della ISS hanno completato con successo la passeggiata per installare Naúka

Un altro cambiamento positivo è che Microsoft ha rimosso piastrelle dal vivoQuelle icone giganti sulla barra delle applicazioni che sono strisciate fuori dal disastro Windows 8 e che quasi nessuno usa.

D’altra parte, è un sistema operativo più reattivo e veloce quando trasciniamo finestre, che contengono un file Nuovo gestore con formati predefiniti molto utili.

Senza dubbio, Windows 11 sembra più moderno del suo predecessore, tanto che Dopo averlo usato, Windows 10 Sembra qualcosa di più vecchio.

Widget: molto da migliorare

Widget per Windows 11. Immagini di Windows

I gadget sono piccole interfacce visive che riepilogano le informazioni: Meteo, calendario ed e-mail Post non letti e altro. Windows 11 fornisce una serie di strumenti che funzionano all’interno di un pannello simile a quello che fai tu google browser Con Discover sui telefoni Android: Tipo Homepage Con barra di ricerca e interessi relativi all’utente.

Sebbene abbia ottime funzionalità utili come la previsione, il problema è il tallone d’Achille di Microsoft: un sistema di raccomandazione di notizie che non ha assolutamente nulla a che fare con i nostri interessi.

Questo è il caso in cui il grande concorrente di Microsoft schiaccia Windows: Raccomandazioni Google Discover è sempre più accurato, perché funziona in base alla nostra navigazione in Google Chrome. In questo caso, dobbiamo accedere attivamente per informare Windows degli interessi che stiamo vivendo Dal servizio MSN.

Nel nostro caso, la composizione del mangime rimane, Windows non ha subito modifiche E abbiamo continuato a vedere notizie che non ci interessavano (anche se questo sarà probabilmente corretto al di fuori della beta).

Integrazione dei servizi: Teams, Xbox e Android?

Steam e Xbox, giochi testati app. finestre fotografiche READ Sapphire è un grafico minerario con due RX 570 all'interno

Una delle grandi scommesse di Microsoft è ottenere il massimo da esso differenza, la “zona di lavoro” da cui sono riuscito a far uscire molto mercato allentato Questo è usato da molte aziende. E questo sta arrivando ora Barra delle applicazioni integrata per impostazione predefinita, per poter avviare più comodamente una sessione di lavoro o una videochiamata (come con tempo di confronto D mela, o Incontra e Chrome OS).

La cosa interessante è che oltre ad essere multipiattaforma (permettendo l’interazione con utenti Android o iOS), Le notifiche vengono visualizzate sullo schermo È più facile rispondere.

La stessa cosa accade con il servizio X-Box: Microsoft mira all’integrazione man mano che la sua attività nel settore dei videogiochi va a buon fine iscrivendosi a sala giochi (che “Netflix di giochi”). Ecco perché l’app Xbox È integrato nel sistema operativo.

per quanto riguarda prestazioneMicrosoft ha chiarito che migliorerà con tempi di caricamento più brevi. Ma nella nostra esperienza, con i giochi installati su un disco a stato solido (SSD), Non c’era quasi nessuna differenza con Windows 10: In entrambi i casi si è caricato molto rapidamente.

Windows 11 è perfettamente progettato per i laptop Surface. Immagini di Microsoft

Una delle funzioni più attese di Windows 11 è la capacità di eseguire app Android nell’ecosistema del sistema operativo. Questo è molto utile, ad esempio, per aprire applicazioni originariamente destinate ai telefoni, come Instagram Hai una pessima esperienza con la tua versione desktop.

Infine, il Uffici multipli rimanere lo stesso in Windows 10, spada a doppio taglio: Molto utile, ma se l’utente è disorganizzato può portare a un consumo eccessivo di RAM (e quindi a rallentare il computer)

Vale la pena installarlo?

Nella sua versione beta, Windows 11 sembra essere un file potente sistema operativo. In beta test Non ha presentato alcun problema E tutto è andato liscio, con poche eccezioni. Il saldo di aggiornamento è stato positivo.

Per quanto riguarda le novità, è vero che alcuni Già presente in altri sistemi operativi come Linux (finestre regolabili con modanature) E se parliamo di design, Apple è sempre all’avanguardia.

Ma Windows 11 porta Piccoli miglioramenti nella qualità della vita degli utenti Sebbene non sia drastico, genera un uso più comodo e fluido che influisce sul lavoro quotidiano.

La domanda principale: Vale la pena fare un salto?

Dipende. Per gli appassionati che amano stare al passo con le “ultime”, sembra un passo sicuro verso un sistema operativo moderno. Dopotutto, il futuro è inevitabile.

Ma la verità è che La regola generale è aspettare un po’ per evitare che ciò sia possibile incidenti (riavvii imprevisti, schermata blu, ecc.) possono verificarsi con i primi mesi di vita di un nuovo sistema operativo.

Se tieni conto che Windows 10 riceverà il supporto ufficiale fino al 2025Non sembra esserci molta urgenza per l’aggiornamento a Windows 11, anche se la sua nuova funzionalità è senza dubbio un solido passo avanti i cui aspetti devono ancora essere migliorati.

Anche il layout delle cartelle è cambiato. Blog fotografico di Windows

Clarion Ho testato Windows 11 su un computer desktop:

PROCESSORE: AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16 GB

Scheda video (GPU): EVGA GeForce RTX 3060 de nvidia

Risoluzione: 2K (2560×1440) @ 165Hz SSD

Kingston KC2500

