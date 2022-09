Il membro del Congresso propone di convertire la Capitol Chapel in un “luogo di culto neutrale”

Il membro del Congresso liberale propone di trasformare la cappella del Congresso in uno spazio neutrale per il culto. Foto: Archivio

Rappresentante della Camera di Bogotá Juan Carlos Losada suggerire La conversione della Chiesa di Maria Auxiliadora, situata nel Campidoglio Nazionale, in a “Luogo di culto neutrale”dove “tutte le sette possono manifestarsi” al fine di rispettare la libertà di culto e la laicità dello Stato.

Il parlamentare liberale, che ha avuto il sostegno del deputato Alerio Uribe, della Carta storica, e Luis Alberto Albán, della Camera dei Comuni, ha sostenuto in questa proposta che il cambio di sede mirerebbe a rispettare la Costituzione, in particolare gli articoli che contemplano la neutralità religiosa.

Secondo le disposizioni della giurisprudenza Corte Costituzionale Il quale rilevava che “autorizzare risorse pubbliche allo scopo di incoraggiare un rito religioso viola gli articoli 1 e 19 della Costituzione”. sulla laicità dello Stato e sul dovere di neutralità religiosa”‘”, ha osservato il legislatore.

In questo senso, ha proposto di convertire la cappella del Congresso in uno spazio di culto neutrale con l’obiettivo che qualsiasi funzionario o visitatore potesse farlo Possono esercitare pienamente il loro diritto alla libertà di culto Affinché l’istituzione riconosca il principio della neutralità religiosa.

La proposta di Losada è stata respinta da alcuni membri del Congresso e politici di società tradizionali come l’ex membro del Congresso Irwin Arias Betancourt, che ne ha fatto riferimento in Congresso C’era una ‘sala di preghiera’ per le altre religioni, proprio di fronte a una chiesa cattolica, ‘proprio ora Juan Carlos Losada vuole unirsi allo stile di chiusura delle cappelle?’ Non per fede, Juan. rispetto“.

Osservando la dichiarazione di Arias, Losada ha condiviso un video che mostrava versetti della Bibbia sui muri, immagini che si riferiscono alla religione cattolica, una Bibbia su un pulpito e un messaggio sulla porta del luogo in cui si affermava: “Se preghi, Dio ascolta; se aspetta, Dio prepara, si impegna, notando “Io ti do lo spazio che offre Erwin Arias come “neutrale”.

“Avvertimento, Vogliono eliminare la Chiesa cattolica al Congresso. È un attacco a un dogma particolare; Lo Stato laico non promuove una religione privata, ma garantisce la libertà di culto. Se vogliono spazio per le loro convinzioni, chiedi al Congresso. La Chiesa sopravvive”, ha sottolineato da parte sua il deputato del Centro Democratico, Christian Garcesche afferma sul suo account Twitter di essere un “difensore delle libertà”.

Lo ha detto il senatore conservatore, d’accordo con il rappresentante della Camera, Luis Miguel Lopez, il quale ha osservato che “gli sforzi ‘per porre fine ai luoghi di incontro della fede cattolica ci parlano della situazione che stiamo affrontando'”

La proposta di Losada arriva un mese dopo che l’aeroporto El Dorado ha annunciato tramite i social network che lo spazio dell’aeroporto retorica cattolica Sarà modificato e subirà modifiche con l’obiettivo di diventare un luogo di riflessione naturale per qualsiasi tipo di culto.

Ciò ha portato a una manifestazione il 3 settembre presso le strutture dell’aerodromo in cui un gruppo di manifestanti cattolici ha espresso la propria insoddisfazione per la decisione di Opain, un sindacato responsabile della gestione, ammodernamento, espansione, funzionamento, manutenzione e commercializzazione dell’aerostazione. Aprire la cappella in modo che le persone di tutte le fedi abbiano spazio per meditare e pregare.

