Il meme di Kirby che ingoia un’auto arriva in Mario Kart 8 grazie a questa modalità

Il Nintendo Direct della scorsa settimana ha tralasciato molte notizie correlate, ma c’erano anche dei meme. L’ultima release sarà ricordata proprio perché ha dato origine al meme dell’auto di Kirby, già così popolare che i fan l’hanno già portata al Mario Kart.

Nintendo è molto brava a trasformare i loro contenuti in un meme e non ha fatto eccezione al recente Nintendo Direct, dove Kirby Car Mouth (Kirby o Karby, con amore) ha rubato i riflettori, facendo sapere che ne sarebbe stata parte. Kirby e la terra dimenticata.

Questo Kirby starà benissimo Mario Kart

Bene, era solo questione di tempo prima che i fan lasciassero correre la loro immaginazione e creassero molti fan. La relazione con cui instaurerà un meme Mario Kartma un utente lo ha portato a un altro livello incorporandovi un’auto Kirby Mario Kart.

Stiamo parlando di RiazorMC, un utente che ha iniziato e ha capito come includere questo personaggio attraverso una mod. Ciò che è straordinario non è che sia successo. Dopotutto, sarebbe successo ad un certo punto, ma la cosa interessante è che la mod sembra troppo bella per essere realizzata in pochi giorni, il che la dice lunga sull’abilità di RiazorMC.

Il modr ha introdotto il suo stile in diverse tracce del gioco, consistente in un modello di una delle auto modificate Toad’s Turnspike con Kirby che l’ha ingoiata e aggiungendo persino la migliore caratteristica della serie. Kirby idoneo per l’occasione, corsa gastronomica. È importante notare che la mod non è stata distribuita dall’utente, ma piuttosto creata solo per essere mostrata nel video, che è stato molto acclamato e persino In particolare, l’account Twitter Gaming ufficiale.

Vorresti che l’auto di Kirby appaia? Mario Kart ufficialmente? Diteci nei commenti.

Il carro di Kirby debutterà con Kirby e la terra dimenticataChe sarà in vendita il 25 marzo in esclusiva per Nintendo Switch. Puoi trovare altre notizie su di lui visitando il suo profilo.

