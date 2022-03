Il mercato alimentare cerca un nuovo spazio a Calahorra

Partecipare twittare IL WHATSAPP e-mail

In questi giorni vengono eseguiti lavori in Plaza de Abastos de Calahorra. Lo scopo di questa misura è di liberare una nuova area per creare uno spazio pubblico che aiuterà il mercato comunale ad offrire una nuova prospettiva ricreativa legata alla gastronomia. I lavori consistono nella rimozione di una delle cabine centrali, non occupata da alcuni anni, e nella messa a dimora delle panchine esistenti nell’area, per lasciare uno spazio aperto alle varie attività. I lavori sono eseguiti da Construcciones Hermanos Vea a Calagorritan e comporteranno l’esborso di poco più di cinquemila euro alle casse comunali.

L’attività è già iniziata in questi giorni e le previsioni dovrebbero concludersi tra mercoledì e giovedì della stessa settimana. L’idea è che l’area diventi uno spazio comune per i negozi che ci sono e possono fare degustazioni dei prodotti che offrono.

Edificio unico con 80 anni di storia

Fino al 1942, dove oggi si trova il Mercado de Abastos de Calahorra, esisteva il consiglio comunale. È l’anno in cui una parte dell’edificio viene demolita e inizia la costruzione dell’attuale edificio. La piazza è stata ufficialmente aperta nel 1945, Antonio Martinez Pérez è stato sindaco.

Era il 1992 quando fu fatta la riprogettazione per lasciarla così com’è oggi. Nonostante ciò, nel 2013 subirà un’ultima ristrutturazione con l’obiettivo di ospitare l’Ufficio del Turismo di Calahorra e introdurre così il visitatore in un luogo emblematico della città.