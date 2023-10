Il mercato dei personal computer ha mostrato segnali di ripresa dopo due anni di trend al ribasso

Le spedizioni di PC sono diminuite del 28,5% rispetto all’anno precedente, rappresentando il più grande calo anno su anno dalla metà degli anni ’90. (Stampa Europa)



Due anni dopo rallentare Fisso, mercato Subordinare Computer personale (Computer) possono mostrare segni Recupero. Secondo i dati della società di ricerca Gartner, compilati da Yahoo FinanzaDa quel momento in poi questa nuova tendenza sarà positiva per i produttori Manzana Fino a Amore. E creativo finestre, Microsoft.

Mikako Kitagawa, direttore della ricerca di Gartner, ha osservato che ci sono indicazioni che “il declino… Computer “Finalmente è riuscito a raggiungere il suo appartamento.” IL Domanda stagionale Lo guida Settore educativo È stato incoraggiato spese Nel terzo trimestre, nonostante la domanda AziendeIn confronto, rimane debole.

Kitagawa conferma che i fornitori hanno compiuto progressi costanti nella riduzione delle scorte ComputerSi prevede che la vita ritornerà alla normalità alla fine del 2023, a condizione che… direzione E il saldi Il Natale non cade a pezzi.

L’opportunità di miglioramento nel mercato dei PC nel prossimo ciclo di sostituzione potrebbe essere guidata dagli aggiornamenti a Windows 11. (Reuters/Joshua Lott)

IL Produttori A Computer Nel terzo trimestre sono state spedite 64,3 milioni di unità, con un calo del 9% rispetto all’anno precedente. Si tratta tuttavia di un miglioramento significativo rispetto al calo del 16,6% registrato dal settore nel 2018. Secondo quarto.

IL industria Subordinare Computer È stato duramente colpito negli ultimi due anni a causa del rallentamento legato all’economia Malattia di coronavirusIL Inflazione economica E in crescita tassi di interesse. Secondo Gartner, Manzana Ha visto un calo delle spedizioni del 24,2%. Computer Nel terzo trimestre del 2023 associato a questi motivi.

Durante pandemiaaziende Computer All’inizio avevano prestazioni elevate mentre lo erano Consumatori Cercavano modi per lavorare e divertirsi a casa durante i lunghi periodi di reclusione. Tuttavia, con la revoca degli ordini di quarantena, le vendite sono diminuite drasticamente.

Mentre i consumatori cercavano nuovi modi di lavorare e divertirsi durante la pandemia, l’industria dei PC ha subito un grande successo. (Reuters/Mike Segar)

oltre al Pressione inflazionistica E alto tassi di interesse Per alcuni è stato difficile Consumatori Troveranno nuovi soldi Computercome prezzi e costi Finanzache porta alle spedizioni Computer ai livelli peggiori degli ultimi decenni.

A questo proposito, i dati raccolti da Gartner nel gennaio di quest’anno mostrano che le spedizioni Computer Hanno firmato 28,5% rispetto all’anno precedente, il calo più significativo rispetto allo scorso anno un’azienda È iniziato il monitoraggio spese A metà degli anni Novanta.

Kitagawa è ottimista e lo conferma il mercato Computer A Aziende Pronto per il prossimo ciclo di sostituzione, guidato dagli aggiornamenti a finestre11. Inoltre, si prevede che il mercato per Computer Entrambi dovrebbero riprendersi nel 2024, con le spedizioni previste in crescita del 4,9%. consumatori, Come i clienti un lavoro Ottieni nuovi sistemi.