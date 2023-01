Il mercato globale dei PC ha chiuso il 2022 con un nuovo calo delle vendite | Dai numeri

Secondo i dati di Canalys, le vendite di computer desktop e laptop sono diminuite del 29% a 65,4 milioni di unità nel quarto trimestre, segnando il quarto trimestre consecutivo di calo. La spesa è diminuita durante le festività natalizie a causa di un ambiente economico in deterioramento. Ciò ha fissato le vendite totali per l’intero anno 2022 a 285,1 milioni di unità, in calo del 16% rispetto al 2021, quando tutti i segmenti di utenti finali hanno registrato un picco di domanda. Tuttavia, i volumi di vendita sono ancora favorevoli rispetto a dove erano prima della pandemia, con un aumento del 7% rispetto al 2019.

“Come previsto, il mercato globale dei PC ha dovuto affrontare più venti contrari nel quarto trimestre per completare quello che è stato un 2022 impegnativo”, ha affermato Ishan Dutt, analista senior di Canalys. “Il calo è particolarmente evidente, poiché nello stesso trimestre del 2021 si è registrata una domanda record per laptop e computer desktop”.

I laptop hanno registrato un calo maggiore del 30%, con 51,4 milioni di unità spedite nel quarto trimestre del 2022, dal 19% nel 2022, con 223,8 milioni di unità vendute. I PC desktop sono andati leggermente meglio, registrando un calo del 24%, con 14,1 milioni di unità vendute nel quarto trimestre e un calo del 7% su base annua, con 61,3 milioni di unità vendute nel 2022.

Lenovo ha mantenuto il primo posto nel mercato dei PC nel quarto trimestre del 2022, con 15,5 milioni di unità spedite, con un calo del 29% su base annua. È stato il più grande fornitore per l’intero anno 2022, registrando 68,1 milioni di unità, anche se ha subito un calo del 17% rispetto al 2021. HP è arrivata seconda con un totale di 13,2 milioni di unità vendute, in calo del 29% rispetto al quarto trimestre. 2021. Per l’intero anno 2022, le sue vendite sono diminuite del 25% a 55,2 milioni di unità.

Dell, al terzo posto, ha subito il calo maggiore tra i principali fornitori nel quarto trimestre, scendendo del 37% a 10,8 milioni di unità. Tuttavia, la sua forza commerciale all’inizio del 2022 ha causato un calo delle vendite totali del 16% a 49,7 milioni di unità. Apple si è classificata al quarto posto sia nel quarto trimestre che nell’intero anno, chiudendo il 2022 con 27,2 milioni di Mac venduti e un calo del 6%, mentre Asus ha completato la top five con un modesto calo del 4% rispetto alle vendite del 2021.

Ambiente impegnativo

Fornitori e rivenditori miravano a stimolare la spesa dei consumatori con forti sconti, ma ciò non era sufficiente per generare nuove vendite significative. Con l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime nei principali mercati come gli Stati Uniti e l’Europa, la spesa per articoli costosi come i personal computer è diminuita poiché i consumatori sono disposti a ritardare gli aggiornamenti.

Nel contesto imprenditoriale, nel frattempo, i bilanci del settore pubblico e privato hanno dovuto affrontare una stretta tra l’aumento dei tassi di interesse, il rallentamento delle assunzioni e le aspettative di una recessione all’inizio del prossimo anno. Un sondaggio del dicembre 2022 condotto su quasi 250 partner di canale ha mostrato che il 60% prevede che i ricavi delle vendite di PC saranno stabili o in calo nel 2023. Si prevede che questo ambiente difficile per l’industria dei PC continuerà nella seconda metà del prossimo anno.

“Nonostante le difficoltà a breve termine, le prospettive a lungo termine per i PC rimangono positive”, aggiunge Dutt. “Le vendite nel 2022 sono diminuite del 16% e prevediamo un’ulteriore contrazione nel 2023, ma in entrambi gli anni i volumi complessivi saranno ancora superiori rispetto all’era pre-pandemia. Una volta che le imprese e i consumatori avranno superato la tempesta, prevediamo che inizieranno gli acquisti in ritardo alla fine del 2023, con una ripresa nel 2024. Ciò sarà sostenuto dall’aumento della domanda di istruzione nei mercati chiave, poiché i dispositivi introdotti durante l’apice della pandemia raggiungono la fine del loro ciclo di vita. Anche durante una recessione, saranno aree in grado di garantire il successo per questo settore, come i giochi, i PC connessi e il lavoro ibrido, tutti evidenziati negli annunci fatti al CES 2023”.