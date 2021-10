Il mercato immobiliare italiano a settembre

Merop Asset Management acquista portafoglio di 10 asset di alto valore a Roma per 100 milioni euro. La proprietà è circondata principalmente da ville e vecchie filiali bancarie e da un parco di 17.000 mq situato nell’esclusiva area romana di Salustiano. Merop prevede di investire 80 milioni di euro per rinnovare gli asset secondo criteri di ecosostenibilità.

In Birmania, Aquilia Capital Services ha affidato il progetto residenziale Noba alla parte nord della città con un investimento di 50 milioni di euro. Il progetto, della durata di due anni, copre un’area di 31.471 m2.

Nel frattempo ha aperto il Cesto Smart Village Community Housing Project di Cesto Fiorentino (Firenze) offrendo 140 alloggi. Il progetto, gestito dal Fondo Tuscano Housing, Investor SGR, annovera tra i suoi investitori la regione Toscana, ed è gestito dal Fondo Investment Per Abiire FIA, Gaza Deposit e Prestige.

Infine, a San Colombon (a sud di Milano), la stazione degli autobus di Chilaw è stata venduta all’asta a un’impresa edile locale, che l’avrebbe trasformata in una casa dopo essere rimasta sfitta per vent’anni.

A Milano, Costello acquisisce SGR Un gruppo immobiliare Bell L’ufficio vale attualmente 70 70 milioni. La struttura occupa 15.000 mq ed è una delle poche in Italia ad avere la certificazione LEED Core & Shell e Platinum per interni commerciali.

Gucci acquisterà lo spazio precedentemente occupato per 4,5 4,5 milioni, a seguito di una gara per offrire lo spazio commerciale della Galeria Vittorio Emanuele II a Milano. Dal canto suo, dopo aver esercitato il diritto di prelazione, il canale manterrà lo spazio assegnato al suo negozio e richiederà il vecchio Hotel Copiangi.

Radisson è a Borgo de Los I Monastery Golf Resort & Spa Siracusa e Alacனாa Mountain Resort & Spa in Piemonte in collaborazione con Mira con due nuovi resort con il marchio Radisson Individuals in Italia.

Dopo aver creato Una joint venture tra Goldman Sachs e Kervis SGR per investire 1 miliardo nella logistica Nel mercato italiano, la nuova joint venture per la realizzazione di centri logistici di nuova generazione ha acquistato due sedi a Bologna e Nova per 130 milioni di euro.

GLP, nel frattempo, ha acquisito 27.000 metri quadrati di immobili logistici a Santa Palomba (Roma) per 15 15 milioni con fondi gestiti da Creolos. L’immobile di Grado A è stato venduto da Arcadia Srl ed è attualmente di proprietà di Carrefour.

Asset alternativi

Campus X A breve apriranno due nuove strutture a Torino con il marchio CX Place 450 camere e 600 posti letto.

NPL

Prorogate le trattative per la fusione tra Unicredit e MBS. Tale attività è molto rischiosa per l’ingente ammontare di rate e mutui a rischio di avere Mps (.000 15.000 milioni). Unicredit si rivolge principalmente alle filiali Mps e all’online banking del nord e centro Italia.