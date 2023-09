Il mercato obbligazionario si trova di fronte a un dilemma dopo l’annuncio della Federal Reserve…

Bloomberg— Gli investitori obbligazionari si trovano ad affrontare la decisione cruciale di quanto rischio assumersi sui titoli del Tesoro con rendimenti a 10 anni al livello più alto in più di un decennio e sulla Federal Reserve. Sottolineando che ha quasi finito di alzare i tassi di interesse.

Mentre le persone accumulano liquidità, il dibattito attuale per molti gestori di portafoglio è quanto lontano spingersi nella direzione opposta. I rendimenti a due anni superiori al 5% non erano così alti dal 2006, mentre i rendimenti a 10 anni hanno superato venerdì il 4,5% per la prima volta dal 2007.

Per Ed Husseini della Columbia Threadneedle, il punto debole ora sono le obbligazioni a breve termine, che probabilmente andranno bene se la Fed sceglierà di tagliare i tassi di interesse entro due anni. Questa scadenza evita anche il rischio aggiuntivo di scadenze più lunghe, che hanno causato maggiori difficoltà agli investitori obbligazionari nel 2023, poiché i rendimenti aumentano ampiamente in un contesto di economia resiliente e in aumento delle emissioni di titoli del Tesoro.

“A meno che non si pensi che la Fed manterrà i tassi di interesse per due anni, i rendimenti superiori al 5% “rappresentano un ottimo valore”.Lo ha affermato Al-Husseini, stratega dei prezzi globali. “La fine più lunga è quella in cui ti fai più male.”

Per espandersi ulteriormente, “è necessario avere una visione più solida del fatto che il mercato del lavoro sta per crollare”, ha affermato. Questo scenario potrebbe indurre gli investitori a scommettere su una recessione, che stimolerebbe l’aumento dei prezzi dei titoli del Tesoro e alimenterebbe enormi guadagni sulle scadenze più lunghe, in base alla loro maggiore sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse.

Al-Husseini ha affermato che, dato che il mercato del lavoro si è dimostrato forte, è improbabile che ciò accada quest’anno.

“Puoi avere molta pazienza prima di esercitare pressioni su te stesso per ottenere durata nel mercato dei titoli del Tesoro”, ha affermato.

Settimana difficile

I rendimenti sono aumentati lungo tutta la curva questa settimana dopo che la Federal Reserve ha mantenuto i tassi di interesse invariati, prevedendo un altro aumento quest’anno e indicando che prevede di mantenere alti i costi di finanziamento fino al 2024 per tenere sotto controllo l’inflazione. Si tratta di una prospettiva lungimirante, il che significa che anche le scadenze a breve termine potrebbero non essere fuori pericolo.

I dati dell’indice Bloomberg hanno mostrato che i titoli del Tesoro sono scesi dell’1,2% quest’anno fino a giovedì e sono sulla buona strada per subire una terza perdita annuale consecutiva senza precedenti. Quest’anno le scadenze intermedie rimangono praticamente stabili, mentre il debito a lungo termine ha perso il 6,6%.

ING Financial Markets LLC ha dichiarato questa settimana di vedere il rischio di una nuova svendita che spingerebbe i rendimenti dei titoli a 10 anni al 5%.

Al momento, il frontale sembra essere il più attraente. Dalla fine di luglio, i fondi comuni di investimento obbligazionari governativi statunitensi e gli ETF con scadenza pari o inferiore a quattro anni hanno ricevuto afflussi per circa 10,3 miliardi di dollari, secondo i dati EPFR Global fino al 20 settembre. Le scadenze medie hanno attirato 3,25 miliardi di dollari, mentre i fondi con copertura superiore a sei anni hanno attirato 5,5 miliardi di dollari.

Caso di tori

Per alcuni rialzisti obbligazionari, le scadenze più lunghe rimangono il punto debole, nonostante il rischio di ulteriori perdite. Questo campo ha sostenuto per tutto l’anno che maggiori costi di finanziamento avrebbero ostacolato la crescita.

Jack McIntyre di Brandywine Global Investment Management ha dichiarato di aspettarsi che l’area del 4,5% rimanga stabile per 10 anni, data la recente debolezza delle azioni e l’aumento dei prezzi del petrolio.

“Valutazioni azionarie significativamente più basse contribuirebbero notevolmente a inasprire le condizioni finanziarie dei proprietari di asset, mentre i prezzi dell’energia più alti renderebbero più restrittive le condizioni finanziarie dei percettori di redditi più bassi”. ha detto il gestore senior del portafoglio.

Ha un sovrappeso nei mercati emergenti e nei titoli del Tesoro e sta cercando prove di un ulteriore allentamento delle pressioni economiche e inflazionistiche.

Potrebbe essere tutta una questione di orizzonte temporale. Per coloro con mandati di investimento più lunghi, i titoli del Tesoro a lungo termine sono a livelli che significano che “il punto di partenza per i rendimenti futuri è molto interessante”, ha affermato Michael Kudziel, gestore di portafoglio di Pacific Investment Management.

Il deficit fiscale statunitense e la decisione della Federal Reserve di ridurre il proprio bilancio complicano questa visione a lungo termine. È questo contesto che ha spinto gli investitori a richiedere un premio di rischio più elevato per il debito a lungo termine, il che ha contribuito ad inclinare la curva lontano dai livelli storicamente invertiti.

“Ci troviamo in un contesto in cui è difficile immaginare che torneremo al livello dei tassi di interesse a lungo termine che abbiamo avuto nell’ultimo decennio”. Jay Barry, responsabile della strategia sui titoli di Stato statunitensi presso JPMorgan Chase & Co., ha dichiarato:

Il risultato, ha affermato, è “una curva dei rendimenti più ripida con tassi di interesse a lungo termine che rimangono semplicemente elevati anche se il mercato alla fine si sentirà a proprio agio con la Fed che mantiene la sua posizione”.

Maggiori informazioni su Bloomberg.com