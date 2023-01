Il mercato obbligazionario viene rinvigorito dall’anticipazione dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve

I titoli del Tesoro sono saliti questo mese sulla scia dell’anticipazione diffusa che la Federal Reserve si stia avvicinando alla fine dei suoi aumenti dei tassi mentre l’inflazione si attenua e le condizioni finanziarie si restringono per raffreddare l’economia. La prossima settimana, gli operatori scopriranno se è probabile che ciò avvenga quando la banca centrale annuncerà la sua ultima decisione e verrà pubblicato il rapporto mensile sul mercato del lavoro.

Gli investitori sono tornati alle obbligazioni, sostenuti da rendimenti più elevati sulla base delle aspettative che un rallentamento economico spingerà la Fed a fermare gli aumenti e quindi passare a una politica monetaria accomodante entro la fine dell’anno. I rendimenti obbligazionari di riferimento a 5 e 10 anni sono scesi di circa 40 punti base a gennaio poiché i gestori monetari e i fondi pensione hanno continuato a trasferire denaro dalle azioni alle obbligazioni a più lungo termine.

“I gestori patrimoniali hanno iniziato l’anno con saldi di cassa significativi e c’è la sensazione di ‘entrare ora prima che sia troppo tardi’”, ha affermato Alexandra Wilson Elizondo, responsabile degli investimenti multi-asset al dettaglio presso Goldman Sachs Asset Management. di attenuazione dell’inflazione globale, alcuni dati più deboli e “Se la storia è una guida, mostra che i punti di svolta possono essere sorprendenti”.

Questo stato d’animo rialzista è stato sottolineato questa settimana poiché gli investitori hanno acquistato lotti di nuove vendite di buoni del Tesoro molto più grandi del normale, assicurando che i rendimenti rimangano vicini all’estremità superiore dell’intervallo visto negli ultimi 15 anni. Ai livelli attuali, i titoli del Tesoro sembrano un’interessante copertura contro una recessione. I segnali di tale rallentamento stanno aumentando, poiché aziende come Intel Corp si preparano a prospettive più deboli e i consumatori sono sotto pressione.

Si prevede che questa prospettiva macroeconomica manterrà i rendimenti record nella fascia, sostenuti dalle forze gemelle dell’allentamento delle pressioni sui prezzi e della crescita dell’occupazione. Al contrario, i trader di swap stanno valutando la Federal Reserve aumentando il suo tasso di interesse di riferimento, ora nella fascia dal 4,25% al ​​4,5%, di un quarto di punto percentuale mercoledì, seguito da un’altra mossa quest’anno.

Venerdì, la misura dell’inflazione preferita dalla Fed è scesa al suo ritmo annuale più lento in più di un anno. Il 3 febbraio, gli economisti intervistati da Bloomberg si aspettavano che il Dipartimento del lavoro riferisse che la crescita dei salari è rallentata a 190.000 a gennaio, in calo rispetto ai 223.000 di dicembre.

Altre importanti pubblicazioni di dati includono l’indice del costo del lavoro e le cifre sui posti di lavoro vacanti, insieme agli indicatori dell’occupazione e dei prezzi nelle indagini ISM sull’attività manifatturiera e dei servizi.

Una sfilza di numeri lascia il mercato dei Treasury a rischio di inversione se il presidente della Fed Jerome Powell respinge le aspettative degli operatori. Alla riunione di dicembre della Fed, i funzionari hanno indicato che la politica rimarrà elevata fino al 2023 a un massimo del 5,1% senza che siano previsti tagli dei tassi, una prospettiva più ottimistica di quanto i mercati stiano scontando ora.

“C’è una tensione tra il mercato e la stima della politica monetaria della Fed e potrebbe volerci del tempo per risolverla nei prossimi tre-sei mesi”, ha detto Wilson Elizondo di Goldman Sachs. “È probabile che l’entusiasmo per l’acquisto di buoni del tesoro continui”, a meno che “l’inflazione non diventi più vischiosa” e la flessibilità del mercato del lavoro induca le persone a pensare che “la Fed potrebbe aver bisogno di mantenere una politica aggressiva per rompere il ‘back-end’ del mercato del lavoro .”