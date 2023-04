Il mercato premia i buoni risultati di BBVA nel primo trimestre

Comunicazioni Comunicazioni

I risultati riportati da BBVA nel primo trimestre del 2023 sono stati accolti molto bene dal mercato: le azioni dell’entità hanno registrato un guadagno del 3,1% durante la seduta del 27 marzo. Le case di analisi hanno valutato positivamente il miglioramento dei margini, i piani di revisione degli obiettivi della banca per il 2024, nonché l’intenzione di aumentare i premi attraverso un’eccezionale distribuzione degli azionisti.

BBVA ha conseguito risultati molto positivi nel primo trimestre del 2023: l’utile di competenza è cresciuto del 39,4%, a 1.846 milioni di euro, trainato dalla forza dei proventi ricorrenti (interessi attivi più commissioni), grazie all’aumento dell’attività. Il portafoglio impieghi è cresciuto del 9,8% a euro costanti rispetto a marzo 2022. Il miglioramento della marginalità su tutte le linee di business è uno degli aspetti che gli analisti valutano positivamente.

Hanno anche elogiato il miglioramento delle previsioni di crescita del margine di interesse quest’anno sia in Spagna che in Messico, nonché l’annuncio che BBVA è in procinto di rivedere al rialzo gli obiettivi fissati dalla banca per il 2024.

BBVA ha chiuso il primo trimestre con un coefficiente patrimoniale CET1 “a pieno carico” molto forte del 13,13%, ben al di sopra dell’intervallo obiettivo della banca dall’11,5% al ​​12%. L’amministratore delegato di BBVA, Onur Genç, ha sottolineato gli obiettivi di capitale del gruppo e che l’intenzione non è quella di operare con un surplus, che potrebbe portare a una possibile distribuzione agli azionisti oa un insolito riacquisto.

Il mercato ha raccolto i risultati con un rialzo del 3,1% del titolo BBVA nella seduta del 27 aprile, a 6,89 euro.