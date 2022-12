Il messaggio che fa temere per Elena Huelva: “Ho già vinto”

Elena Huelvainfluencer e autore I miei desideri vincono. Nessuno ci promette domani, vivi nel presente, ha reso i suoi follower molto preoccupati per il suo ultimo messaggio. Dopo essere stato ricoverato in ospedale durante i combattimenti A.I sarcoma di EwingDiagnosticato nel 2016, ha riferito che “le cose non stanno andando bene”. A cui allego la lettera: “Hai già vinto”

Secondo il ventenne, “hanno scoperto più malattie in tracheaÈ una grave battuta d’arresto per la ragazza che è diventata un simbolo di fermezza e lotta e un esempio di positività in situazioni difficili.

Ha detto in un video clip caricato su Cinguettio. “Voglio dimostrare che ho già vinto”, dice nel video, “il mio desiderio ha vinto tutto l’amore, e per il bene delle persone accanto a me, ho già vinto. Il mio desiderio vince”.

“Qualunque cosa accada, so che la mia vita non è stata vana perché ho combattuto e ottenuto ciò che volevo, per renderlo visibile. Voglio che tu ricordi sempre la frase ‘il desiderio vince’, per tutto, non è necessario vincere per sapere che abbiamo già vinto. Alla fine, La vita è vivere E porto con te i ricordi che hai con le persone, e porto con me tanti bei ricordi con persone meravigliose e tante altre cose”, ha detto, quasi piangendo.

E quello che per molti è sembrato un addio è la fine del video, dove Elena saluta i suoi follower. “Volevo ringraziarti per tutto l’amore che mi hai sempre dato, e continueremo a vederci, e ti amo.” Una frase che a molti suonò come un addio,

Elena Huelva ha passato quattro anni a combattere una malattia inizialmente diagnosticata come Sciatica. Dopo essere andato da diversi specialisti, gli è stata rivelata la verità: aveva il sarcoma di Ewing con metastasi ai polmoni.