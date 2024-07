Il messaggio falso proveniente dall’eredità di un milionario truffa milioni tramite Gmail e Outlook

I truffatori cercano i conti bancari delle loro vittime. (informazioni sull’immagine)

Un nuovo tipo di truffa o tentativo di phishing è stato identificato in e-mail come Gmail e Outlook. In questo caso, L’uomo, che sembra essere un impiegato di una banca riconosciuta, offre alle sue vittime la possibilità di guadagnare in cambio della concessione di un prestito sul proprio conto bancario per ricevere fondi esteri.

È importante essere consapevoli di questo tipo di richieste, poiché potrebbero mettere a rischio la sicurezza finanziaria e personale dell’utente, se risponde o accede ai collegamenti contenuti in questi messaggi.

Scoperto un nuovo caso di phishing via email. I criminali contattano le loro vittime tramite Gmail, utilizzando il nome della presunta dipendente di una delle banche riconosciute nel loro paese, la signora Latisha Brown.

Il presunto impiegato di banca contatta l’utente per richiedere il suo conto bancario e ricevere fondi esteri. (informazione)

Nella lettera Brown afferma di aver trovato le informazioni del destinatario mentre cercava persone oneste e affidabili. Inizia l’e-mail con un saluto amichevole ed esprime la sua sorpresa per il legame, dal momento che non si conoscono.

Brown richiede la collaborazione del destinatario per ricevere i fondi come investitore straniero, sottolineando l’importanza di avere un partner fidato per investire i fondi nel proprio paese. Nota che se il destinatario è interessato alla partnership, dovrebbe rispondere immediatamente per ottenere maggiori dettagli.

Queste e-mail cercano di indurre le persone a credere di essere contattate per un’opportunità commerciale legittima. Tuttavia, il vero obiettivo è ottenere informazioni personali e finanziarie dal destinatario.

I criminali di solito comunicano via e-mail per realizzare truffe di phishing. (informazioni sull’immagine)

Identificare un’e-mail di phishing richiede un attento esame di ogni dettaglio del messaggio ricevuto. Nel caso dell’e-mail di Brown, il primo segnale di avvertimento è la discrepanza tra il nome “Latissha Brown” e l’indirizzo e-mail “dhkim@seoulbar.or.kr.” Gli indirizzi email solitamente corrispondono al nome del mittente.

Inoltre, questa email mostra altri indicatori comuni di phishing. Ad esempio, contiene errori di ortografia e battitura, come nella prima riga: “Come stai, spero che tu stia bene?”, che dovrebbe essere corretto in “Come stai?” “Confido che tu sia sano e salvo.”

Si nota inoltre che si ripetono parole come “Voglio che un partner affidabile/onesto come te investa denaro nel tuo Paese”. Se sei interessato a collaborare con me…”, cosa insolita nella comunicazione formale. Inoltre, la lettera alterna l’uso di “tu” e “tu”, il che è incoerente nella corrispondenza seria.

È necessario evidenziarlo Brown non menziona il nome specifico della banca in cui presumibilmente lavora, riferendosi ad essa semplicemente come una “banca rispettabile”.

È importante che gli utenti non rispondano ad eventuali e-mail sospette. (informazioni sull’immagine)

Un altro indizio importante per individuare e-mail o messaggi di phishing è la perseveranza del mittente nel tentativo di attirare l’attenzione del destinatario. Ciò è evidente quando Brown dice: “Aspetto la tua risposta immediata per fornirti maggiori dettagli su questa questione”.

Quando si riceve un’e-mail sospetta è necessario prestare attenzione per evitare potenziali rischi. Innanzitutto, una persona dovrebbe astenersi dal fare clic sui collegamenti o dal scaricare allegati se non è sicura della fonte.

accanto a, Si consiglia di non fornire informazioni personali o finanziarie tramite queste e-mail. Per maggiore sicurezza, si consiglia di contattare direttamente l’ente o la società che presumibilmente ha inviato il messaggio, utilizzando i canali di comunicazione ufficiali, per verificare la legittimità dell’email ricevuta.

Gmail offre la possibilità di segnalare un’e-mail come phishing. (posta elettronica)

Oltre ad astenersi dal rispondere all’e-mail, gli utenti interessati possono anche segnalarlo come tentativo di phishing a Gmail stesso seguendo questi passaggi: