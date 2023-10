Il Messico aggiorna l’elenco dei paesi che possono entrare senza visto: include Cuba?

Alla fine di ottobre, il governo messicano ha aggiornato l’elenco dei cittadini dei paesi che non necessitano di visto per entrare in Messico. Hanno inoltre approvato la procedura per la richiesta dei visti di transito per alcuni stranieri. Come sono apparsi i cubani in questo aggiornamento?

Una nuova misura sull’immigrazione è entrata in vigore in Messico il 22 ottobre 2023. Include l’obbligo del visto per i turisti stranieri che desiderano visitare il paese o fermarsi nei suoi aeroporti. Questa disposizione è simile a quella applicata dagli Stati Uniti e avrà alcune eccezioni a seconda della nazionalità dei viaggiatori.

Secondo l’articolo 37 della Legge messicana sull’immigrazione, il visto sarà obbligatorio per le persone provenienti da alcuni paesi, ai quali non sarà consentito svolgere attività retribuite, anche se non hanno intenzione di risiedere in Messico, ha affermato il governo messicano nel suo rapporto. Lettera ufficiale.

Visto per il Messico come ottenerlo?

UN un report Secondo il quotidiano peruviano La Repubblica, i viaggiatori che non avranno bisogno del visto per entrare in Messico sono quelli che hanno la residenza permanente anche in Canada, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Irlanda del Nord e nei paesi dell’area Schengen. Come membri dell’Alleanza del Pacifico (Cile, Colombia, Messico e Perù).

Cioè, i cubani che possiedono solo questa nazionalità avranno comunque bisogno di un visto turistico e di un visto di transito per entrare o fermarsi in qualsiasi aeroporto messicano.

Per richiedere un visto messicano, è necessario compilare un modulo e presentare questi documenti: un modulo di richiesta del visto e un passaporto valido e attuale con una validità di almeno sei mesi dalla data di partenza dal Messico. Una copia della pagina del passaporto in cui compaiono i dati personali.

Oltre ad una recente foto formato tessera a colori con sfondo bianco, il volto visibile e senza occhiali. Prova dell’opera originale con firma e timbro indicante nome completo, stipendio mensile, anzianità e posizione. Prova del pagamento dello stipendio, ecc.