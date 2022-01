Il Messico chiude il 2021 con oltre 130.000 persone che chiedono asilo nel Paese

Madrid, 4 uno. (Stampa Europea) –

Un rapporto della Commissione messicana per gli aiuti ai rifugiati (Kumar) ha affermato che il numero di richiedenti asilo in Messico ha chiuso l’anno a oltre 130.000, quasi l’87 percento in più rispetto all’anno precedente.

Il capo dell’organizzazione, Andres Silva, ha pubblicato sulla sua pagina Twitter ufficiale che la metà del numero totale proviene da Haiti (51.857), seguita da paesi come Honduras (36.361), Cuba (8.319) e Cile (6.970). ) , Venezuela (6.223) ed El Salvador (6037).

Il raddoppio del numero di richiedenti asilo rafforza il Messico come paese di transito e destinazione, sebbene il numero sia diminuito nel 2020 a causa della pandemia e della chiusura delle frontiere, secondo il quotidiano “El Informante”.

Il governo messicano afferma che dal marzo 2020 è aumentato il rimpatrio delle persone che presumibilmente attraversano l’attraversamento per motivi di salute. Nello specifico, le autorità messicane indicano che l’afflusso di persone è rimasto tra le 1.500 e le 2.000 persone al giorno, di cui un terzo messicani, secondo il quotidiano “Milinio”.

A fine dicembre, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto alla Corte suprema degli Stati Uniti di pronunciarsi sul programma di immigrazione “Stay in Mexico”, che costringe migliaia di richiedenti asilo ad attendere nello stato messicano fino alle udienze negli Stati Uniti. .

Nelle ultime settimane, Stati Uniti e Messico hanno negoziato i termini per il riavvio del programma, che l’organizzazione non governativa Human Rights Watch (HRW) ha definito una “aberrazione” perché “le agenzie governative responsabili dell’attuazione del piano “non possono attuarlo” nel rispetto dei diritti umani».