Il Messico mette all’asta 17 reperti archeologici in Italia

Roma (apro).- L’asta di 17 pezzi “rubati illegalmente” dal Messico, messi in vendita ieri a Roma, è stata finalmente sospesa dalle autorità italiane, confermata venerdì dall’ambasciatore messicano in Italia, Carlos Garcia de Alba Zepeta.

Il diplomatico ha spiegato, grazie a un segnale improvviso del Ministero degli Affari Esteri e dell’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH) che ieri ho appreso che i pezzi messicani venivano messi all’asta attraverso una piattaforma virtuale.

Come punto di partenza, l’ambasciatore ha contattato e chiesto l’intervento del Comando Carabineros (TPC) per preservare il patrimonio culturale. L’organizzazione italiana è responsabile della lotta contro il commercio illegale di opere d’arte e archeologiche dall’Italia e da altri paesi.

“Stavo tornando da Firenze quando si è svolto il G20, e in quel momento ho visto la notizia che stavano mettendo all’asta diversi pezzi archeologici, tra cui alcuni messicani. L’asta era già iniziata. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata di bloccarla, “, ha detto il diplomatico in una nota. Processi.

Ecco perché ho parlato con il generale (Roberto) Ricardi, che è il capo del TPC, per spiegare che questi pezzi sono “originali”, ma non ci sono certificati di esportazione reali, ha aggiunto.

“Ho potuto parlare immediatamente con il generale Ricardi e sono stato fortunato a poter inviare la mia gente alla galleria”, ha spiegato, aggiungendo che gli organizzatori dell’asta sono stati “veramente colti in flagrante”.

Ora, dopo la sospensione dell’asta, i pezzi sono esclusi nella loro forma illegale. Ma il loro obiettivo finale è ripagarli, e Garcia de Alba Zepeda ha affermato che “il sospetto è chiaro che siano stati rubati e rapiti”.

“Spero che questa diventi un’alternativa, credo, perché abbiamo le prove che è nostra, che appartiene al popolo del Messico e che è reale”, ha detto il diplomatico.

Secondo le informazioni fornite dall’ambasciata messicana a Roma, la casa di vendita coinvolta nell’episodio sarà Bertolami Fine Arts, e alcuni dei pezzi sono di origine preispanica, mentre altri, di recente produzione, sono falsi.

Quello stesso giovedì i militari messicani nella capitale italiana hanno subito manifestato la propria rabbia e opposizione all’asta, anche attraverso i notiziari diffusi sui social network.

“L’ambasciata messicana in Italia esprime sorpresa e indignazione per la vendita di antichità messicane, sia culturalmente che legalmente”, ha scritto. Inoltre, è stato ricordato che “la legge messicana proibisce a tali articoli di lasciare il paese dal 1934”.

Lo scorso maggio, l’Italia ha rivendicato i territori ispanici 23 anni prima del Messico dalle regioni di Golima, Theodihuacan e Maya, dal X secolo a.C. al 17. secolo d.C., e il paese europeo ha fornito quasi 600 antichi dipinti religiosi. L’obiettivo è mantenere una stretta collaborazione su questo fronte.

“La cooperazione con l’Italia è molto buona”, ha commentato l’ambasciatore sulla pagina per le celebrazioni del 211° anniversario del grido di indipendenza del Messico dalla Spagna.

Durante l’evento è stato consegnato a Marcelo Murciிலிle, il creatore dell’iconica catena di El Salo – poi venduta – filiali in varie regioni l’Ohtley Award – un premio che premia i messicani che si distinguono all’estero per una certa qualità o idea. Il mondo.