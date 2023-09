Il Messico ospita l’Incontro Nazionale della Prima Infanzia a Sinaloa

Gli organizzatori hanno indicato che le sessioni di questo primo evento, che inizia lunedì, proseguiranno fino al 27 di questo mese, con l’obiettivo di promuovere alternative di cura globali per ragazze e ragazzi in tutto il Paese.

Hanno aggiunto che l’idea è quella di fornire uno spazio di dialogo e di scambio di esperienze riguardo all’assistenza alla prima infanzia e al problema del lavoro minorile in tre settori specifici: i lavoratori giornalieri, l’industria delle maquiladoras e ciò che è legato al settore del turismo.

L’evento è presieduto dalla Presidente del Sundiff Fund, Nuria Fernandez, e coinvolge autorità e specialisti delle segreterie di: governo, sanità, lavoro, previdenza sociale, turismo, Registro nazionale della popolazione e Consiglio di valutazione delle politiche di sviluppo sociale.

Durante le tre giornate di lavoro si terranno workshop su argomenti quali la prevenzione della tratta di esseri umani, le politiche internazionali e nazionali sull’infanzia, la cura dell’infanzia e la prevenzione dei rischi nella custodia della prima infanzia.

Allo stesso modo, buone pratiche nell’assistenza alla prima infanzia per gruppi prioritari, metodi genitoriali nel quadro di un approccio di cura amorevole e sensibile, l’importanza dell’alimentazione, la diagnosi precoce e tempestiva delle disabilità nei primi anni di vita, la professionalizzazione degli asili nido, così come così come l’arte e la pedagogia in questa fase della vita.

Sul tema del lavoro minorile, i partecipanti discuteranno anche dell’inclusione produttiva, della portata nazionale del lavoro minorile, della cura dei bambini da parte delle imprese, della prevenzione ed eliminazione del lavoro minorile e dei migranti interni in Messico.

M/perché