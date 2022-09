Il metaverso appare in 2D

Opinione di Bloomberg – Tra poche settimane, Mark Zuckerberg annuncerà un nuovo visore per realtà virtuale di Meta Platforms Inc. Ma, con grande imbarazzo dell’azienda, sappiamo già come sarebbe. Un video del presunto dispositivo è circolato online dopo che qualcuno ne ha trovato uno in una stanza d’albergo. Tuttavia, niente di tutto ciò dovrebbe avere importanza, perché le forme massicce di realtà virtuale sono diventate una grande distrazione e non tutte sono parte integrante della prima crescita del cosiddetto metaverso, una versione 3D di Internet che molti vedi come il prossimo capitolo. Risulta che gli schermi piatti fanno il lavoro bene.

Mentre Facebook ha venduto fino ad oggi circa 14 milioni di visori VR, altri milioni hanno visitato il metaverso attraverso normali schermi 2D come quelli che stai guardando ora, tramite app come Roblox e Fortnite di Epic Games Inc. Questa tendenza continuerà per diversi anni poiché le cuffie VR sono lente a ridursi in termini di dimensioni e prezzo.

Questo mette Zuckerberg in una posizione imbarazzante. Vuole che tu acquisti il ​​visualizzatore Meta, meglio noto come Quest, perché questo gli dà un maggiore controllo su quali mercati del metaverso costruirà in seguito. Il motivo è chiaro: per anni ha dovuto attenersi alle regole del monitoraggio delle app, Google e Apple Inc. Affiliato con Alphabet Inc. , pagando le quote e seguendo ordinanze come la trasparenza nel tracciamento delle app.

Sarebbe una mossa quasi inimmaginabilmente dolorosa per Facebook rendere disponibile il metaverso di Horizon Worlds negli app store. Ma forse c’è un altro modo. Facebook può consentire alle persone di visitare la piattaforma tramite un semplice browser.

Stadia di Google utilizza un servizio chiamato Cloud Broadcasting che consente alle persone di giocare a fantastici videogiochi tramite Chrome. È un processo costoso e richiede server potenti, ma può aiutare Facebook a evitare Apple e Google, scatenando una marea di nuovi utenti curiosi. Andrew Bosworth, chief technology officer di Meta, all’inizio di quest’anno ha accennato su Twitter che una versione basata sul web era in lavorazione, ma un portavoce dell’azienda ha rifiutato di entrare nei dettagli.

“Sarà una versione 3D di Facebook che sembra un gioco, ma naviga da un computer desktop”, ha affermato Sam Hooper, CEO del metaverso immobiliare LandVault. “Potrebbe diventare il gioco più popolare al mondo.”

Anche la modesta popolarità rassicurerebbe gli investitori, che potrebbero non essere d’accordo con la lenta crescita dei clienti per i telespettatori dell’azienda: appena 300.000 persone hanno visitato Horizon Worlds dal suo lancio lo scorso ottobre. È possibile accedere alla piattaforma solo tramite l’auricolare Quest 2.

“Facebook sembra funzionare in base a un costoso errore”, ha affermato Wagner James Au, autore e blogger che si occupa del metaverso da più di un decennio. “Non ci sono dati a supporto del fatto che il visore VR sia un dispositivo del mercato di massa”.

In effetti, le versioni flat del metaverse sono più popolari delle versioni 3D. Circa tre quarti dei 52 milioni di visitatori giornalieri di Roblox utilizzano un telefono, mentre la stragrande maggioranza delle persone che utilizzano Minecraft o Fortnite di Microsoft utilizzano computer desktop o dispositivi mobili.

Anche diverse società del metaverso sono entrate nello schema. Decentraland, ad esempio, un mondo virtuale per il trading di criptovalute, si è commercializzato come una “piattaforma di realtà virtuale” quando ha lanciato la sua offerta iniziale di monete nel 2017. Da allora, tutti i suoi utenti lo visitano tramite il proprio desktop o browser, afferma la società .

VRChat, una piattaforma di social networking con altri avatar, è stata lanciata per la prima volta come app per cuffie Oculus nel 2014. Tre anni dopo, ha rilasciato la versione desktop ed è riuscita ad attirare milioni di altri utenti.

“La domanda è il prezzo”, ha affermato Artur Sischoff, fondatore della startup Somnium Space Metaverse, i cui utenti visitano spesso tramite un browser. Meta Quest 2 costa circa $ 400, mentre gli spettatori concorrenti possono superare $ 800.

Entrare in un mondo virtuale attraverso uno schermo è una buona alternativa alla realtà virtuale “reale” e sicuramente più coinvolgente di una normale videochiamata, come ho scoperto quando Syschoff mi ha portato in giro per il mondo di Somnium durante un meeting Zoom. Dato che tecnicamente non ero con lui come avatar, Seiche gli teneva davanti un tablet virtuale con una “telecamera” che mi avrebbe permesso di seguire i suoi movimenti nello spazio.

Vederlo indicare un’opera d’arte in una galleria virtuale e navigare attraverso foreste colorate, anche sullo schermo del mio laptop, è stato sufficiente per aiutarmi a immaginare che fosse lì.

Finora, il meta marketing si è concentrato sui vantaggi immersivi dei visori VR, creando la sensazione di essere con i colleghi o all’interno di una lezione di fitness. Ma manca il vero punto di forza nel metaverso – gli incentivi per creare nuove esperienze – e non hai bisogno di un visore VR per questo.

Per attirare più persone sulle sue piattaforme virtuali, Meta deve concentrarsi meno sulla creazione di cuffie di nuova generazione e più sull’emulazione di pionieri del metaverso come Roblox, Fortnite e Minecraft. Quasi un quarto degli utenti di Roblox ha creato milioni di giochi per la piattaforma, creando un mercato per fare trading e divertirsi. Quasi tutti i suoi contenuti sono generati dagli utenti, come TikTok o YouTube, e questa è una parte importante del suo fascino.

Zuckerberg dovrebbe anche rendere il suo campo difficile un luogo in cui i creativi possono prosperare. L’attuale spinta di Facebook per testare gli strumenti per i creatori di contenuti sembra essere in ritardo, dato quanto sono arrivati ​​gli altri primi utenti.

L’attenzione molto sulla tecnologia immersiva è mettere il carro davanti ai buoi. Meta dovrebbe rendere l’accesso al suo metaverso un luogo attraente per i creatori. Passare a “piatto” sarebbe un buon inizio.

Questa nota non riflette necessariamente l’opinione della redazione o di Bloomberg LB e dei suoi proprietari.