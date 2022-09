Il miglior antivirus per il tuo PC

Se vuoi che il tuo computer sia il più sicuro possibile, un’ottima opzione da fare è ottenerne uno Il miglior antivirus Momento. Quando il programma fa un buon lavoro, se ne andrà Al di là di Trojan o malware. Con questo intendiamo che dovrebbe essere completo, funzionare su diversi dispositivi, crittografare i dati con una VPN, ecc.

Gli attacchi informatici stanno diventando sempre più comuni, quindi dovresti avere un antivirus che protegga le tue informazioni personali.

Attualmente sul mercato esiste un catalogo vastissimo di tali programmi, tanto che è difficile scegliere quello giusto. Per questo motivo, qui abbiamo creato un elenco dei migliori software antivirus per il tuo PC. Fanno un lavoro professionale e terranno lontano qualsiasi hacker.

Bitdefender: Capace di rilevare tutti i tipi di virus sul tuo computer, nulla gli sfuggirà. Riconosce anche gli schemi di phishing per avvisarti in anticipo. Allo stesso modo, offre un elenco di portali sicuri per navigare e dispone di un gestore di password.

– Sicurezza avanzata Vipre: Il punto è che non consuma molte risorse. È in grado di bloccare qualsiasi tipo di file dannoso, monitorare le e-mail e isolare automaticamente i messaggi sospetti.

Avast Antivirus gratuito: È una delle soluzioni gratuite più efficienti sul mercato. Non solo è anti-malware, ma fornisce anche un gestore di password, ulteriore sicurezza della rete domestica e una VPN per nascondere la tua identità ogni volta che vuoi. L’interfaccia è anche molto facile da usare e da pulire.

McAfee: È uno degli antivirus più completi al momento, che raggiunge risultati perfetti quando viene rilevato un malware. Una caratteristica unica è che ha uno spazio di archiviazione online crittografato e una protezione aggiuntiva per gli account di criptovaluta. Ha anche una rete privata virtuale (VPN) che viene utilizzata per navigare senza rivelare la tua identità.

Norton 360: La partnership di Norton con LifeLock lo ha reso uno strumento eccezionale perché può monitorare il mercato nero per segnalare se la tua identità è a rischio. Il sistema genera un avviso quando il tuo indirizzo e-mail, data di nascita o numero di previdenza sociale vengono venduti illegalmente su Internet.

Trend Micro Antivirus: Utilizza la tecnologia più recente per identificare portali legittimi o falsi. È anche in grado di rilevare il phishing e include uno strumento chiamato Pay Guard. Questo serve a proteggere le tue informazioni finanziarie personali durante le operazioni bancarie o gli acquisti online.