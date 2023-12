Il miglior piano per te!

Un modo per accedere a Internet quando viaggi negli Stati Uniti è utilizzare i tuoi dati mobili, ma dovresti fare attenzione alle tariffe applicate dagli operatori. Quali opzioni hai per navigare senza sorprese in bolletta? Qual è il piano migliore per te? Te lo diciamo di seguito.

Secondo un rapporto di Nota Spanish La Vanguardia, Per avere internet quando si viaggia negli Stati Uniti ci sono diverse opzioni, dal roaming dei principali operatori, soprattutto se si viaggia dalla Spagna, ad alternative più economiche e pratiche, come le carte SIM prepagate o il WiFi pubblico.

Spiegano che se desideri utilizzare i tuoi dati mobili negli Stati Uniti, dovresti sapere che il costo può variare notevolmente a seconda del tuo operatore. Alcuni ti fanno pagare per ogni bonus dati che consumi, mentre altri includono il roaming nel prezzo normale.

Internet negli Stati Uniti se viaggi dalla Spagna

Ad esempio, Movistar ha una velocità dati che si attiva automaticamente quando utilizzi Internet negli Stati Uniti. Costa € 6,05 al giorno e ti dà 500 MB di dati.

Se superi i 500 MB, verrà aggiunto un altro bonus e ti verrà addebitato un altro giorno. Se ad esempio utilizzi 600MB (500MB + 100MB), sarà come se avessi utilizzato due voucher (12,10€ totali), anche se hai speso solo una frazione di secondo.

Questa opzione può essere molto costosa se non si controlla bene il consumo di dati. Pertanto, non consigliano di utilizzare i dati se provieni da Movistar.

Se sei cliente Vodafone sei fortunato. Il roaming negli Stati Uniti è incluso nel prezzo, quindi potrai utilizzare Internet in quel paese alle stesse condizioni che in Spagna, senza pagare nulla in più. Puoi anche chiamare o inviare messaggi in Spagna senza costi aggiuntivi.

Infine, un’altra nota azienda, Orange, ti offre un bonus Everywhere per poter navigare e parlare ovunque. Puoi scegliere tra due opzioni: roaming ovunque per una settimana, con 3GB di dati settimanali a 20€ e 40 minuti di chiamata a 12€ in più, oppure roaming ovunque per un giorno, con 100MB di dati o 30 minuti di chiamata a 7 euro al giorno. giorno. Puoi affittarne solo uno dei due.

3 GB a settimana sono una buona quantità, mentre 100 MB al giorno ti consentono di svolgere le attività di base. Non è la migliore offerta sul mercato, ma è un’alternativa ragionevole.